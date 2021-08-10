Резонанс

Находя общий язык

Градоначальник Назрани просит не поддаваться на провокации относительно мечети

0

Ситуация вокруг мечети, расположенной в районе новостроек в Назрани (за Алханчуртским каналом), по-прежнему остается сложной. Масла в огонь подливают и многочисленные «знатоки» сути вопроса и, безусловно, провокаторы, засевшие в виртуальной сети.

— В последние дни через соцсети распространяется слух, что, дескать, определен подрядчик для выполнения работ в строящейся мечети, — рассказал газете «Ингушетия» градоначальник Урусхан Евлоев.

По его словам, в настоящее время ведётся только одна работа: оформление разрешительной документации в соответствии с действующим градостроительным законодательством, о чем мы ранее сообщали.

— Любые действия, касающиеся этой острой темы, будут проводиться открыто, с максимальным вовлечением общественности. А потому убедительно прошу жителей не поддаваться на провокации и не верить информации, публикующейся на страницах групп с сомнительной репутацией. Крайне важно разрешить данный спор мирным путём, — заверил Евлоев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Освоено 73% целевых средств, выделенных Ингушетии на реализацию нацпроектов в текущем году
Ингушетия в числе 10 регионов России с наименьшим зарплатным неравенством
Минкультуры Ингушетии объявило конкурс на включение гражданских служащих и граждан в кадровый резерв
В Ингушетии объявлены флешмобы ко Дню государственного флага России
Благодаря народной программе «Единой России» в отдаленном селе Ингушетии благоустроили родник
В ОП Ингушетии провели круглый стол «Выборная конкурентность: факты, цифры, реалии»
Более 700 обращений жителей отработано ЦУР Ингушетии через платформу обратной связи
Четыре кандидата зарегистрированы в Ингушетии для участия в предстоящих выборах в Госдуму
Юнармейцы из Ингушетии стали участниками медиасмены в ВДЦ «Орленок»
В Центральной школе искусств Ингушетии пройдут прослушивания детей
В Ингушетии за сутки умерло три человека, 61 новый случай Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 