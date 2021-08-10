— В последние дни через соцсети распространяется слух, что, дескать, определен подрядчик для выполнения работ в строящейся мечети, — рассказал газете «Ингушетия» градоначальник Урусхан Евлоев.

По его словам, в настоящее время ведётся только одна работа: оформление разрешительной документации в соответствии с действующим градостроительным законодательством, о чем мы ранее сообщали.

— Любые действия, касающиеся этой острой темы, будут проводиться открыто, с максимальным вовлечением общественности. А потому убедительно прошу жителей не поддаваться на провокации и не верить информации, публикующейся на страницах групп с сомнительной репутацией. Крайне важно разрешить данный спор мирным путём, — заверил Евлоев.