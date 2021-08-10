Находя общий язык
Градоначальник Назрани просит не поддаваться на провокации относительно мечети
Ситуация вокруг мечети, расположенной в районе новостроек в Назрани (за Алханчуртским каналом), по-прежнему остается сложной. Масла в огонь подливают и многочисленные «знатоки» сути вопроса и, безусловно, провокаторы, засевшие в виртуальной сети.
— В последние дни через соцсети распространяется слух, что, дескать, определен подрядчик для выполнения работ в строящейся мечети, — рассказал газете «Ингушетия» градоначальник Урусхан Евлоев.
По его словам, в настоящее время ведётся только одна работа: оформление разрешительной документации в соответствии с действующим градостроительным законодательством, о чем мы ранее сообщали.
— Любые действия, касающиеся этой острой темы, будут проводиться открыто, с максимальным вовлечением общественности. А потому убедительно прошу жителей не поддаваться на провокации и не верить информации, публикующейся на страницах групп с сомнительной репутацией. Крайне важно разрешить данный спор мирным путём, — заверил Евлоев.