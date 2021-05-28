Решение застарелой проблемы сдвинулось с мертвой точки
Из ветхих общежитий в центре Назрани в новые просторные квартиры переселено 27 семей
Не погрешу против истины, если скажу, что одной из самых острых проблем, долгие годы являвшийся головной болью для городских властей Назрани, являлась проблема расселения жителей двух общежитий, расположенных в Заводском районе города. И вот наконец-то ее решение сдвинулось с мертвой точки: в атмосфере настоящего праздника градоначальник Назрани Урусхан Евлоев вручил новоселам ключи от квартир в мэрии города. Он не скрывал эмоций по этому случаю.
— Хочу сообщить одну из лучших новостей для тех, кто все это время был неравнодушным к судьбам жителей двух общежитий №№ 20 и 38 на проспекте Базоркина, — поделился он радостью с корреспондентом газеты «Ингушетия». — Многие годы этот вопрос был одним из самых болезненных, но, с помощью Всевышнего, мы нашли выход из тупиковой ситуации. Благодаря огромной и неоценимой поддержке Главы республики Махмуд-Али Калиматова 27 семей из этих общежитий получили новые комфортные квартиры в микрорайоне Юбилейный. Жилье не только отвечает требованиям жилищного законодательства, но и во многом превосходит ожидания жителей. Люди, чьи родители работали на заводе, которые на протяжении всей своей жизни вынужденно ютились в квартирах площадью не более 40 кв. м, теперь будут жить в отличных условиях.
По словам Евлоева, был проведен тщательный анализ, по итогам которого можно заключить, что квартиры получили остро нуждающиеся.
— Рабочей группой проведена огромная работа, в том числе с проведением выездных проверок в общежитие № 20, индивидуально с каждым жильцом проведена работа, подведены итоги, на основании которых и были приняты соответствующие решения, — подчеркнул мэр Назрани. — Вместе с тем это только первый этап в нашей масштабной работе по переселению граждан. Ежедневный прием жителей продолжается, предстоит сделать многое. Впереди — второй этап работы по общежитию № 38 и части оставшихся семей из общежития № 20. Уверен, что совместными усилиями нам удастся окончательно решить эту проблему.