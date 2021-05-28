Жилье

Решение застарелой проблемы сдвинулось с мертвой точки

Из ветхих общежитий в центре Назрани в новые просторные квартиры переселено 27 семей

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Не погрешу против истины, если скажу, что одной из самых острых проблем, долгие годы являвшийся головной болью для городских властей Назрани, являлась проблема расселения жителей двух общежитий, расположенных в Заводском районе города. И вот наконец-то ее решение сдвинулось с мертвой точки: в атмосфере настоящего праздника градоначальник Назрани Урусхан Евлоев вручил новоселам ключи от квартир в мэрии города. Он не скрывал эмоций по этому случаю.

— Хочу сообщить одну из лучших новостей для тех, кто все это время был неравнодушным к судьбам жителей двух общежитий №№ 20 и 38 на проспекте Базоркина, — поделился он радостью с корреспондентом газеты «Ингушетия». — Многие годы этот вопрос был одним из самых болезненных, но, с помощью Всевышнего, мы нашли выход из тупиковой ситуации. Благодаря огромной и неоценимой поддержке Главы республики Махмуд-Али Калиматова 27 семей из этих общежитий получили новые комфортные квартиры в микрорайоне Юбилейный. Жилье не только отвечает требованиям жилищного законодательства, но и во многом превосходит ожидания жителей. Люди, чьи родители работали на заводе, которые на протяжении всей своей жизни вынужденно ютились в квартирах площадью не более 40 кв. м, теперь будут жить в отличных условиях.

По словам Евлоева, был проведен тщательный анализ, по итогам которого можно заключить, что квартиры получили остро нуждающиеся.

— Рабочей группой проведена огромная работа, в том числе с проведением выездных проверок в общежитие № 20, индивидуально с каждым жильцом проведена работа, подведены итоги, на основании которых и были приняты соответствующие решения, — подчеркнул мэр Назрани. — Вместе с тем это только первый этап в нашей масштабной работе по переселению граждан. Ежедневный прием жителей продолжается, предстоит сделать многое. Впереди — второй этап работы по общежитию № 38 и части оставшихся семей из общежития № 20. Уверен, что совместными усилиями нам удастся окончательно решить эту проблему.

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