Да и руки в «ручном управлении» чаще всего оказываются шаловливыми ручонками мошенников — как чиновников, так и тех, кто ошивается вокруг них. Коррупция в вопросе распределения земельных участков привела к тому, что уже недостает площадей под строительство социальных объектов, которые приходится возводить в самых неудобных для людей «медвежьих углах», она тормозит развитие Ингушетии по всем направлениям.

Сегодня, к примеру, найти свободный участок земли в черте крупнейшего населенного пункта Ингушетии городе Назрани практически невозможно: попробуйте где-нибудь вбить в землю колышек, как тут же объявится хозяин. И повезет, если вы разойдетесь мирно, без перестрелки.

Наглядной иллюстрацией хаоса в вопросе распределения тех же земельных участков под ИЖС (индивидуальное жилое строительство) является ситуация в районе новостроек Назрани (за Алханчуртским каналом), когда разбитые в 2010 году на ровные участки сельхозугодья в первые годы становились полем ожесточенных разборок из-за липовых правоустанавливающих документов или самозахватов. Лишь сегодня там ситуация немного «устаканилась».

Тем не менее, увеличившееся на порядок за время существования республики народонаселение заставляет и власть, и общество искать новые пути жилищного обустройства людей, помимо бездумной раздачи участков под частное строительство, а их дефицит рождает различные слухи и инсинуации.

— Хотелось бы отреагировать на многочисленные, прежде всего анонимные публикации в интернете, различных соцсетях о незаконном отводе земельных участков администрацией Назрани, — сетует в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» градоначальник Урусхан Евлоев. — Прежде всего напомню, что согласно постановлению правительства Ингушетии от 3 марта 2020 г. № 22 все полномочия по распределению земельных участков переданы Минимуществу республики, а с 1 января 2020 года мэрия Назрани не отводила земельные участки ни физическим, ни юридическим лицам. Более того, администрацией города проводится работа по изъятию незаконно приобретенных земельных участков в соответствии с действующим законодательством. ⠀

Евлоев отметил, что по искам администрации города за последний год было изъято 10 земельных участков под городские нужды. В их числе два земельных участка в водоохранной зоне в Насыр-Кортском округе города, участки в Центральном округе и один участок площадью 1,0 га в Гамурзиевском административном округе. Еще 11 исковых заявлений администрации города находятся в суде, и среди них особую значимость имеют участки, расположенные в водоохранной зоне, и незаконно оформленные участки возле стадиона «Динамо», которые городские власти планируют отсудить.

— По итогам совместной работы администрации Назрани с Минимуществом Ингушетии поданы исковые заявления по вопросу изъятия незаконно оформленных земельных участков площадью около 30 га на территории альтиевского ГУП «Ингушагросервис», — добавил глава Назрани. — Работа по изъятию участков носит максимально прозрачный характер. Подчеркну, что большинство из указанных участков относятся к общественным территориям и не могут отводиться частным лицам, и, следовательно, после изъятия их никто не имеет права перепродавать вновь. Кроме того, мы занимаемся обновлением генерального плана, а также правил землепользования и застройки Назрани. Усовершенствованный генплан, надеюсь, предотвратит большую часть нарушений в сфере землепользования и градостроительных нарушений. Напомню, что последние изменения в него вносились 5 лет назад.