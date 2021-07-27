Градоначальник поручил исправить все эти недостатки в кратчайшие сроки. Он также обратил внимание заместителей на парк имени К. Мальсагова. Парк нуждается в ремонте и тщательной уборке.

По словам главы администрации Назрани, несмотря на все усилия, не дорабатывает ЖКХ, как и главы округов на местах.

Не так давно автор этих строк, пройдя мимо парка К. Мальсагова, где беспечно паслись стада «бесхозных» коров и поедали яркие цветочки на клумбах, побывал во дворе домов № 14 и № 16 на улице Новой в 105-ом массиве города. Стояла жуткая жара. Самое время освежиться холодным десертом — мороженым. Что и было сделано. Но куда «пристроить» опустевший стаканчик из-под лакомства? Во дворе вышеуказанных домов открылась жуткая картина мусорного коллапса.

Вся территория была усеяна пустыми бутылками из-под сладкой воды и различными пёстрыми обёртками, кучи шелухи от семечек колоритно дополняли «картину маслом». Возле подъездов многоэтажек и скамеек не было ни одной урны. Впрочем, несколько одиноких урн напротив шестнадцатого дома всё-таки обнаружилось, но они были переполнены до краёв, местами кто-то повесил на скамейки чёрные целлофановые пакеты. Запах мусорных ароматов при плюс 38 по Цельсию невозможно было передать словами. Всевозможные насекомые устроили настоящий шабаш над этим отхожим местом.

Посреди куч мусора беспечно резвилась детвора. Суетливо обойдя этот двор, автор этих строк скомкал неприкаянный бумажный стаканчик от мороженого и не нашёл ничего лучше, чем запихать его к себе в карман, чтобы потом скинуть в свободную урну. В настоящее время сообщили, что в многострадальном дворе прибрались коммунальные службы, но проблема с урнами осталась.

Касаясь проблем водоснабжения, хотелось бы обратить внимание властей города на застарелую проблему, с которой изо дня в день сталкиваются жители домов № 21 и № 23, так называемых «домов для чеченских беженцев». Живительная влага, которая поступает в вышеуказанные дома, мягко говоря, не отвечает всем возможным и невозможным стандартам. Вода с мелким чёрным песком «убивает» сантехнику, стиральные машины и другие бытовые приборы. Сами жители вынуждены постоянно приобретать в магазинах чистую воду в пластиковых упаковках для приготовления пищи и т. д. Возможно, в домах не работают фильтры или ещё что, необходимо принять срочные меры. Жители многострадальных домов просят городские власти разобраться в этом вопросе.

Возвращаясь к «мусорной теме», автор этих строк обращается к жителям домов № 14 и № 16: «Так нельзя жить! Не допускайте мусорных коллапсов!»