Накануне в переписи населения участвовал и мэр Назрани Урусхан Евлоев, призвавший жителей города и всей республики проникнуться осознанием важности этого мероприятия государственного масштаба.

— Очень жаль, что людям приходится объяснять, что данные переписи населения напрямую влияют на многие стороны нашей ежедневной жизни, — сказал он в беседе с корреспондентом «Ингушетии». — Перепись позволяет узнать точную цифру численности населения, сведения о его составе и условиях жизни. Она дает возможность оценить, как изменились численность, состав и условия жизни людей — всего народа и каждой категории населения — за время, прошедшее с момента предыдущей переписи. Все эти цифры и сведения необходимы для формирования социально-экономической политики страны на ближайшую перспективу. Для жителей Ингушетии — одного из самых маленьких субъектов Федерации, как и для всех россиян, это очень важно, и я еще раз прошу земляков не игнорировать это мероприятие. Уверен, что участие или неучастие в переписи населения — пусть это и прозвучит громко — служит показателем нашего отношения к Отечеству. Тут только одно из двух: или это отношение патриотов или позиция временщиков.