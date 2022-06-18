Приступить к грандиозным преобразованиям удалось благодаря участию культурной столицы республики в нацпроекте «Безопасные качественные дороги».

— Это магистральная, наиболее загруженная улица города, — рассказал газете «Ингушетия» глава города Урусхан Евлоев. — Неудивительно, что со временем произошел износ дорожного полотна, появились ухабы и разрушенные участки, латать которые становилось все дороже и накладнее. К слову, на эти недостатки, которые сказывались на безопасности и состоянии автомобилей нам постоянно указывали и наши жители в своих обращениях. Капремонт с укладкой трехслойного асфальтобетона, заменой бордюров, появлением четырехполосного движения кардинально изменит нынешнюю картину.

Мэр Назрани вместе со своими заместителями посетил строительную площадку, пообщался с работниками подрядной организации «Скад —М». Дорожники сообщили градоначальнику, что работы ведутся с опережением сроков, соблюдением всех требований технологических процессов, принятых в дорожном строительства. В свою очередь, Евлоев поручил компетентным специалистам контролировать ход работ и докладывать ему о том, как они протекают.

В данное время спецтехника, стянутая на улицу Чеченская, занимается разбором дорожного полотна и подготовкой к главному этапу капитального ремонта.