Улицу Шейха Мансура благоустраивают в Малгобеке Ингушетии

На данном участке уже завершены работы по прокладке канализационной линии протяжённостью 900 метров, а также подошла к концу рассыпка песчано-гравийной смеси и вырывание дорожного полотна перед асфальтированием.

В настоящий момент подрядная организация ООО «Стройальянс» под руководством Бекхана Альтемирова занимается устройством бордюрного камня. Далее планируется приступить к укладке асфальтобетонного покрытия и модернизация системы уличного освещения.

«Несомненно, для нас это большая радость, что в скором времени улица полностью преобразится и станет куда более комфортной для передвижения как автомобилистов, так и пешеходов. С нетерпением ждем завершения работ», — подчеркнула одна из жительниц улицы.

Как рассказал собеседник издания, ремонт ведется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В ходе онлайн-голосования по отбору территорий для благоустройства за улицу Шейха Мансура отдали свои голоса более 1700 человек.

«Благодаря реализации различных нацпроектов облик Малгобека меняется в лучшую сторону, что находит положительный отклик среди представителей городского населения. Тем не менее для повышения уровня благосостояния и качества жизни граждан предстоит сделать ещё немало, чем мы и будем заниматься в дальнейшем», — отметил мэр города Мусса Галаев.