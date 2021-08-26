Благотворительность

Накануне Дня знаний

Мэр Назрани вручил школьникам из малообеспеченных семей портфели

0

Помощь в подготовке детей из малоимущих и многодетных семей к новому учебному году стала доброй традицией для городских властей Назрани. Вот и сейчас в преддверии Дня знаний в мэрии Назрани собрались детишки из малообеспеченных семей и получили из рук градоначальника Урусхана Евлоева ранцы, школьные принадлежности и канцелярские товары.

— Мероприятие организовал социальный отдел администрации города, и я не мог здесь остаться в стороне, — признался Евлоев в беседе с корреспондентом «Ингушетии». — Дети — это наше будущее, им мы вручим в руки все то, что создадим. И очень важно, чтобы они с малых лет не чувствовали материального неравенства, которое, увы, существует в нашей жизни, имели все возможное для полноценной учебы. А еще общение с детьми, равно как и со стариками, для меня — это неиссякаемый источник положительных эмоций.

Расставаясь со школьниками, мэр Назрани пожелал им массу добрых напутственных слов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава Ингушетии поддерживает решение объявить 2023 год в России Годом педагога
Жители Ингушетии обвиняются в пособничестве участникам НВФ и незаконном хранении оружия
Сулейм Гомкортиев стал победителем турнира по дзюдо в Грозном
Калиматов проверил готовность школ, в которых к новому учебному году созданы пищеблоки
Праздничный концерт мастеров искусств пройдёт в Ингушетии в рамках форума «Армия-2021»
Ингушский фермер впервые получит урожай сои в сентябре
В Ингушетии определены 12 помещений для хранения переписных листов и иных документов ВПН
Скоростной поезд «Ласточка» из Ингушетии в Ставрополье планируется запустить 7 сентября
В Ингушетии более 15 тыс. пенсионеров получат выплаты по 10 тыс. рублей
Партии стали лучше готовить документы для регистрации кандидатов — депутат НС Ингушетии
В Ингушетии открыты 22 прививочных пункта для вакцинации от коронавируса

Главное

Яндекс.Метрика

 