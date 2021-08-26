— Мероприятие организовал социальный отдел администрации города, и я не мог здесь остаться в стороне, — признался Евлоев в беседе с корреспондентом «Ингушетии». — Дети — это наше будущее, им мы вручим в руки все то, что создадим. И очень важно, чтобы они с малых лет не чувствовали материального неравенства, которое, увы, существует в нашей жизни, имели все возможное для полноценной учебы. А еще общение с детьми, равно как и со стариками, для меня — это неиссякаемый источник положительных эмоций.

Расставаясь со школьниками, мэр Назрани пожелал им массу добрых напутственных слов.