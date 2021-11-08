— Мы обсудили нюансы предстоящей работы в этом направлении, — рассказал он газете «Ингушетия». — Напомню, что более 11 тыс. жителей Назрани проголосовали и выбрали четыре территории для благоустройства из восьми предложенных. В следующем году мы намерены благоустроить следующие общественные пространства: это прилегающая к городскому пруду территория в Центральном округе, сквер на улице Московской возле третьей школы, сквер на улице Новой в микрорайоне Юбилейный возле пятнадцатой школы, а также сквер в Гамурзиевском округе на улице Студенческой. Я уже поручил помощникам организовать выезд на улицу Московскую, чтобы уже на месте определить, в каком формате будет благоустроен там сквер.

Евлоев отметил, что он выслушал предложения ответственных лиц и поручил архитектору города проработать каждый вариант совместно с рабочей группой, а затем представить обобщенный итог на согласование.

— Мы акцентируем внимание на территории вокруг пруда, где рассматриваем возможность создания летнего кинотеатра и установки модернизированной модели качелей, — заключил мэр Назрани.