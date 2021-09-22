Как сообщил мэр Урусхан Евлоев, 16 октября основным мероприятием станут народные гуляния на территории назрановского Дома культуры. При этом, в связи с эпидемиологической обстановкой оно пройдет сразу в двух форматах — официальная часть и церемония награждения отличившихся сотрудников пройдет в зале ДК, а концертная программа — на открытом воздухе. В настоящее время прорабатывается вопрос по приглашению популярных исполнителей для участия в концерте, также ведется подготовка сценария и заказ декораций.

Наряду с этим состоится и спортивный турнир на воркаут-площадке в Гамурзиевском административном округе в начале октября и здесь же открытие общественной площадки в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», флешмоб совместно с Коммолодежи, который будет запущен 10 октября, открытие Аллеи 240-летия Назрани на территории назрановского пруда и др.

В конце октября в городе-имениннике пройдет экологическая акция с привлечением молодежи, в рамках которой будет высажено 240 деревьев.

В план мероприятий вошел и конкурс среди фотографов Ингушетии на лучший снимок Назрани «Как я вижу тебя, Назрань», итоги которого будут объявлены 16 октября.

«Мы также занимаемся работой по съемке фильма, который будет продемонстрирован в ДК во время проведения официальной части мероприятия. В завершение праздника будет организован салют в 21:00», — добавил Евлоев.

О том, какие мероприятия пройдут по линии Минкульта рассказал замглавы ведомства Рустам Таркоев. Так, 23 октября в Доме культуры Назрани концерт проведет Филармония им. А. Хамхоева. 5-6 октября Ингушский государственный музей краеведения им. Т. Мальсагова организует выездные лекции «Наьна-Наьсаре» в общеобразовательных учреждениях, а 15-22 октября — фотодокументальную выставку «Жизнестойкая Назрань». Замминистра отметил, что, в целом, весь октябрь обещает быть насыщенным: в регионе традиционно подготовлены иллюстрированные книжно-документальные выставки, читательская конференция, спектакль «Сыновья Беки», концерты, интеллектуальные игры и многое другое. До конца года филармония также запишет новые музыкальные композиции, посвященные Назрани.

В рамках заседания оргкомитета была затронута и тема празднования 100-летия образования Ингушетии.

Предстоящей памятной дате будет посвящено порядка 50 крупных мероприятий. На сегодня региональным Минкультом разработаны и представлены предложения в проект федерального плана, помимо которого сформирован и республиканский.

Так, главным событием в рамках празднования юбилея станет запланированный в 2024 г. гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце. В период с 2021 по 2024 гг. план мероприятий включает театрализованные представления, концерты, ежегодный Международный фестиваль фольклорной музыки «Золотая зурна», Международный кинофестиваль «Золотая башня», творческие конкурсы и т. п. Национальная библиотека им. Дж. Яндиева планирует выпустить четыре тома летописи печати Ингушетии, Дом народного творчества — издание сборников «Сто лучших ингушских песен», «Истоки зарождения ингушского театра» и книги для детей. Ингушский государственный музей изобразительных искусств и Мемориальный комплекс жертвам репрессий также присоединятся к выпуску тематических печатных изданий.

Объявлен и республиканский конкурс эскизов памятной монеты, подведение итогов которого назначено на конец декабря этого года.

Одновременно с указанными мероприятиями в ближайшие годы будет укреплена материально-техническая база учреждений культуры.

Обсудив с участниками встречи и другие идеи и предложения, включая организацию ярмарки, забега и так далее, Сластенин поставил ряд задач, в том числе обозначив первоочередным вопрос безопасности населения в дни празднеств.

«Праздник должен пройти на должном уровне, ярко, красочно и с изюминкой, он должен запомниться нашим жителям и гостям», — заключил глава Кабмина.