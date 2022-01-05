«В рамках упомянутого проекта в 2021 году на территории Сунжи были реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий на улицах Аланская, Жукова, Энгельса, Накастоева и Моздокская. Общая сумма финансирования составила 21, 662 млн руб.», — сказал собеседник издания.

По словам представителя пресс-службы, на участке по улице Накастоева, который находится перед коррекционной школой, было множество замечаний. Речь идет о плохом тротуарном покрытии, отсутствии озеленения, некачественных скамейках и мусорных урнах.

«В целом координатор озвучила нарушения на всех объектах. Зарема Оздоева сообщила, что все пять территорий, благоустроенных в рамках проекта, находятся в неудовлетворительном состоянии», — отметили в региональном отделении партии.

Как сообщила газете «Ингушетия» одна из жительниц города Малика Балаева, в прошлом году на окраине ул. Энгельса были начаты работы по подготовке основания для строительства тротуара для студентов колледжа и учащихся, в ходе которых была повреждена часть асфальтированной и грейдерной дороги.

«Тротуар в этом месте не построили, а поврежденную дорогу никто так и не восстановил, несмотря на наши обращения. К нашему удивлению он появился на другом отрезке, и то на почти полуторакилометровой улице проложили дорожку протяженностью всего 300 метров, что не решило проблему возникновения аварийной ситуации на дороге. Студенты, школьники как передвигались раньше, так и передвигаются по проезжей части. Какую цель преследовали проектировщики — для нас остается загадкой», — сказала жительница улицы Энгельса.

Напомним, в будущем году власти республики планируют обустроить 22 общественные территории в девяти муниципалитетах, отобранные в результате рейтингового онлайн голосования.

В Ингушетии все мероприятия федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на этот год полностью выполнены. В текущем году обустроены 34 общественных территорий в девяти городах и районах республики.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по этапу 2021 года расселено 102 человека (95,3%) на 1 065,94 кв. м (93,07%).

Что касается строительства жилья, по предварительным итогам года в регионе введено свыше 90 тыс. кв. м (51,5%).