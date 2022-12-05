«В 2023 году в сельском поселении Троицкое планируется построить два детских сада и общеобразовательное учреждение на 540 мест, новую школу на 420 учащихся возведут в селе Нестеровском», — сказал собеседник издания.

По его данным, в будущем году Сунженский район получит еще один важный объект — в предгорном селе Алхасты появится первое мини-поле. Его построят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Эта территория была отобрана для благоустройства в 2023 году по итогам рейтингового онлайн-голосования. В скором времени дети и взрослые смогут играть в футбол на новом поле.

Как отметил руководитель региона Махмуд-Али Калиматов, разительные перемены в муниципальных образованиях происходят благодаря реализации в Ингушетии ряда федеральных программ и нацпроектов.

В сельском поселении Троицкое в этом году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» проложена асфальтовая дорога к детскому дому-интернату от федеральной трассы «Кавказ» протяженностью 1,6 км.

«В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году в отдаленном сельском поселении Берд-Юрт благоустроили общественную территорию с укладкой тротуара, освещением, установкой скамеек и урн, озеленением. На эти цели затрачено порядка 2 млн руб. И таких проектов у нас еще будет много в следующем году тоже», — отметил Калиматов.

По данным пресс-службы, для улучшения качества внутрипоселковых дорог продолжается реализация мероприятий в соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства на 2020-2022 годы» с объемом финансирования почти 10 млн руб. руб. В сельском поселении Троицкое по нацпроекту «Образование» построено общеобразовательное учреждение на 720 мест и детсад на 220 малышей по улице Международной. Вдоль недавно проложенного тротуара к новой школе и детсаду власти провели наружное освещение на упомянутой улице, протяженностью почти 1 км.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района, по программе «Культурная среда» в Даттыхе возвели первый за 220 лет существования села Дом культуры со зрительным залом на 200 посадочных мест. По целевой программе «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» в селах отреставрировали четыре памятника участникам ВОВ. До конца года в селе Нестеровское построят первую многофункциональную спортплощадку в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Там уже завершена укладка искусственного газона и площадки из качественного асфальтированного покрытия. Устанавливаются уличные тренажеры. На территории предусмотрели противоскользящее покрытие, сборно-разборные трибуны, волейбольной и баскетбольной стойки.