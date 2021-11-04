Речь идет об участке, примыкающем к городскому пруду, мемориале памяти и славы на проспекте Базоркина, скверах в Насыр-Кортском и Гамурзимевском округах, на улице Весенняя и вдоль реки Назранка. Кроме того, работы проведены в сквере в Альтиевском округе, на аллее вдоль набережной пруда. В этом году открыт сквер 240-летия на проспекте Базоркина в честь празднования юбилея культурной столицы Ингушетии.

Как отметил глава города Урусхан Евлоев, одной из самых важных территорий, благоустроенных в этом году, стала территория на улице Советской в Альтиевском округе.

«Многие годы местные жители просили о благоустройстве именно этой территории. Теперь это общая зона как для детей и молодёжи, так и для представителей старшего поколения. Если на некоторых территориях мы провели реконструкцию — яркий пример тому сквер 240-летия Назрани, то в Гамурзиевском, Альтиевском и Насыр-Кортском округах площадки созданы с нуля», — сказал руководитель администрации.

По словам Евлоева, также в этом году муниципальные власти создали пешеходную зону вдоль всей набережной пруда. Это один из важных этапов в облагораживании главной городской достопримечательности.

Как сообщили газете «Ингушетия» в республиканском правительстве, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» ГУ «Ингушавтодор» проведет в Назрани ремонт улиц Чеченская, Дагестанская, Победы, Школьная, Аушева и Мальсаговых.

Состояние Чеченской улицы, которая является одной из самых оживленных магистралей города, уже давно вызывает беспокойство местных жителей. Эта улица с двухсторонним автомобильным движением имеет протяженность 1,3 тыс. м и связывает межрегиональные дороги «Назрань — Малгобек — Нижний Курп — Терек» (ул. Тангиева). Улица Чеченская также обеспечивает подъезд к Назрани от трассы «Кавказ» (ул. Муталиева) и является началом ул. Шаймиева, связывающей Назрань и поселок Майский в Пригородном районе. В связи с этим реконструкция упомянутой дороги представляет для города особую значимость.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в этом году в девяти муниципальных образованиях запланировано благоустройство 34 общественных территорий на общую сумму 135,6 млн руб. Со всеми муниципалитетами заключены контракты на выполнение работ.

Кроме того, в августе было завершено обустройство 20 общественных территорий на общую сумму 96,427 млн рублей, то есть 71% работ по проекту выполнен. Оставшиеся 14 мест отдыха будут сданы в ближайшее время.

Лидерами по количеству благоустроенных зон являются Малгобек, Карабулак и Сунжа.

Также в соответствии с требованиями нацпроекта в республике проведено рейтинговое голосование по отбору парков, улиц и дворов, подлежащих благоустройству в 2022 году, на единой платформе Минстроя России za. gorodsreda. ru.

Благодаря проведенной информационной работе, установленный показатель числа участников голосования в 45 тыс. 280 человек был перевыполнен и составил 115% — участие приняли 51 тыс. 980 жителей республики.