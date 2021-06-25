Заседание

Ради мира

Состав примирительной комиссии Назрани обновят

0

В администрации Назрани прошло заседание по определению состава, целей и задач примирительной комиссии города.

Напомним, что данная структура создана для оказания помощи в разрешении конфликтных ситуаций, возникших между представителями различных тейпов. Речь, как всем понятно, идет о земельных спорах, вопросах, связанных с установлением виновных в ДТП, предотвращении так называемой кровной мести и т. д.

Председателем комиссии назначен заместитель главы Назрани Муса Харсиев. В ее обновлённый состав войдут общественные деятели и представители духовенства города.

Выступая на встрече, мэр Назрани Урусхан Евлоев отметил, что готов оказать любое содействие комиссии для скорейшего и мирного урегулирования конфликтных ситуаций.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушский писатель Аслан Кодзоев передал в дар Национальной библиотеке свои новые издания
26-летнему водителю из Ингушетии ограничили свободу и лишили прав за наезд на пешехода
Количество геймеров в России больше всего выросло в Ингушетии
В пришкольном лагере в Яндаре прошло занятие по этике и этикету
Власти Назрани ищут мошенников, незаконно выдавших горожанам договоры на оформление жилья
В Ингушетии прошел турнир по мини-футболу в рамках празднования Дня молодёжи
Два представителя Ингушетии выступят на первенстве Европы среди молодежи в Германии
На спартакиаде в Казани студенты из Ингушетии заняли первое место
В Ингушетии прошёл республиканский конкурс чтецов Священного Корана
Ингушские артисты выступили с концертом на открытии детского оздоровительного лагеря «Нефтяник» в Малгобеке
В Джейрахском районе Ингушетии 2 июля пройдёт премьера спектакля «Кровная месть»

Главное

Яндекс.Метрика

 