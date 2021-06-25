Напомним, что данная структура создана для оказания помощи в разрешении конфликтных ситуаций, возникших между представителями различных тейпов. Речь, как всем понятно, идет о земельных спорах, вопросах, связанных с установлением виновных в ДТП, предотвращении так называемой кровной мести и т. д.

Председателем комиссии назначен заместитель главы Назрани Муса Харсиев. В ее обновлённый состав войдут общественные деятели и представители духовенства города.

Выступая на встрече, мэр Назрани Урусхан Евлоев отметил, что готов оказать любое содействие комиссии для скорейшего и мирного урегулирования конфликтных ситуаций.