«В пятницу после совершения коллективной молитвы старейшины с участием местного духовенства и общественников планировали собраться для обсуждения конфликтной ситуации, связанной с закрытием доступа к единственной в округе прибрежной зоне отдыха и ведущей к ней дороги рядом с пешеходным мостом. Люди хотели обратиться к компетентным органам и выразить свое недовольство действиями уже известных местным жителям лиц, осуществляющих незаконные работы по разбивке участков против воли горожан», — рассказал член инициативной группы.

По его словам, накануне утром представители мэрии связались с общественниками и заверили их в том, что власти активно работают в этом направлении, юристы изучают всю документацию по отводу земли, постановления о выделении двух участков в обозначенной зоне уже отменены.

«Власти попросили время на проведение комплексной работы по возврату присвоенных частными лицами земель близ реки Сунжа в муниципальную собственность, воздержаться от проведения собраний по этому поводу до 20 августа. Мы вняли просьбе властей и старейшин, надеемся, что больной вопрос, растянувшийся на шесть лет, наконец, будет решен. Инициативная группа решила отложить сход граждан на неопределенное время», — сказал местный житель.

При этом он пояснил, что жители новостроек добиваются не только аннулирования сомнительных постановлений о выдаче участков частным лицам на набережной, которые закрывают единственный доступ к реке, но и юридического закрепления этой спорной территории как общественную.

Это позволит в последующем предотвратить конфликты жителей с перекупщиками земель.

Ранее в адрес редакции газеты «Ингушетия» поступило коллективное обращение более сотни жителей нескольких улиц Сунжи. В письме заявители просят прокуратуру и местную администрацию принять меры по сохранению общественной территории близ реки, на протяжении нескольких десятков лет являвшейся излюбленным местом отдыха детворы и проведения религиозных обрядов.

По их словам, территория в излучине реки Сунжи 12 лет назад была оставлена как общественная. Представители местной администрации тогда показывали жителям план разбивки на участки для нуждающихся педагогов-очередников без этой прибрежной зоны. Позднее, вскоре после смены руководства муниципалитета, начались попытки самозахвата на упомянутой примостовой территории двух земельных участков, которые были пресечены вмешательством республиканских властей.

На сходе местных жителей в СОШ № 4 населению новостроек обещали сохранить эту территорию, юридически закрепить ее для общественных нужд, что своевременно не было сделано районными и поселковыми (на тот момент) властями, поручения сверху остались неисполненными.

После публикации обращения жителей улиц Калиматова, Менделеева, 1-ой Набережной, 2-ой Набережной и 3-ей Набережной в газете «Ингушетия» на спорной территории побывали сунженские депутаты.

Выслушав обращения жителей и осмотрев место, члены горсовета во главе с Рашидом Накостоевым заверили, что этот вопрос будет рассмотрен надлежащим образом. Кроме того, решение проблемы жителей новостроек находится на контроле регионального отделения партии «Единая Россия».