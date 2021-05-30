«На двух участках в общей сложности должны проголосовать более 2, 5 тыс. человек в течение дня. Внутрипартийное голосование Всероссийской политической партии «Единая Россия» будет проходить с 8 до 20 часов. Его обеспечивает счетная комиссия партии», — пояснил мэр.

По его словам, изначально планировалось один из двух участков традиционно открыть в Доме культуры, но в связи с его реконструкцией принято решение перенести пункт в расположенную неподалеку пятую школу, где созданы все условия для посетителей.

«По итогам голосования будет определяться список кандидатов, которых в дальнейшем «Единая Россия» выдвинет для участия в выборах в Народное собрание республики и Госдуму РФ. Вся подготовка была завершена в сроки. Проделана колоссальная разъяснительная, агитационная работы, избиратели ознакомлены с кандидатами», — добавил глава администрации.

По его данным, процедура проходит с соблюдением мер эпидемиологической безопасности, социальной дистанции. На входе измеряют температуру, предлагают продезинфицировать руки, выдают средства индивидуальной защиты, маску, перчатки и персональную одноразовую ручку.

До окончания выборного процесса на месте будут находиться специалисты санитарной службы, общественный порядок поддерживают правоохранительные органы, волонтеры помогают пожилым людям, инвалидам. Свой голос за того или иного кандидата планирует отдать и старейший житель города. Будут на участках и впервые голосующие молодые люди. Для избирателей предусмотрены различные подарки и сувениры.

Как сообщила в беседе с корреспондентом «Ингушетии» одна из избирательниц Малика Балаева, каждый здравомыслящий житель республики переживает за судьбу своей малой Родины и страны в целом. Но это должно отражаться в конкретных действиях, а не в словах и заученных фразах о патриотизме.

«Если нам дают право выбирать наше будущее, кандидата, достойного представлять интересы народа, избирателей в законодательном органе на региональном или на федеральном уровне, то им следует воспользоваться сполна. Так как это ответственность, которая лежит на избирателях. Кому отдать свой голос, как реализовать своё право — личное решение каждого человека, нельзя от этого уклоняться, говоря, что за нас решают. Наш сплоченный народ всегда сообща принимал важные общественно-политические, судьбоносные решения, проявляя сплоченность, чувствуя необходимость в конкретных действиях, продуманных шагах для улучшения жизни не отдельно взятого человека, а целого народа, испытавшего на себе тяготы и лишения. Нужно поступать так, как велит нам наша совесть с пониманием правды и справедливости. Это заложено в нашем сознании, национальном характере», — сказала собеседница.

По мнению местного жителя Руслана Евлоева, этот выборный процесс отличается от предыдущих большей открытостью и более высокой организацией предварительного голосования, знакомства с кандидатами с использованием возможностей сети «Интернет».

«Сейчас многие «сидят» в Интернете, практически все профессии и даже обучение нельзя себе представить без глобальной сети. К моему удивлению, эта площадка используется в полную силу, в соцсетях можно было увидеть видеообращения кандидатов в депутаты, выступавших со своими программами. Провели предварительное голосование «Единой России» с 24 по 29 мая в электронном формате на сайте pg. er. ru. Избиратель, проживающий на территории избирательного округа и имеющий верифицированную учетную запись, смог проголосовать на сайте «Госуслуги». Это же здорово. На участках созданы комфортные условия для голосования, стоит лишь прийти и исполнить свой долг», — сказал житель Сунжи.

Местный житель Адам Гулоев старается не пропускать подобные мероприятия и всегда активно участвует в них.

«Кандидаты не прилетели к нам с другой планеты, все они наши люди, представители разных тейпов, родились, выросли здесь, воспитывались в ингушских домах, знакомы с нашими традициями, с общественно-политической ситуацией в регионе. Мы всех их знаем, надеюсь, что депутаты следующего созыва будут более ответственно относиться к вопросам, касающимся национальных интересов», — отметил Адам.

Как сообщалось ранее, предварительное голосование «Единой России» в Ингушетии проходило с 24 по 29 мая в электронном формате на сайте pg. er. ru. Регистрация избирателей продлилась до 28 мая. Избиратель, желающий проголосовать, должен был иметь верифицированную учетную запись на сайте «Госуслуги» и проживать на территории избирательного округа.

Эта процедура организована в электронном виде по всей стране. В её основе — технология блокчейн. Она защищает данные от редактирования и любого вмешательства. В последний день процедуры — 30 мая —предварительное голосование организовано ещё и по смешанной системе, и у избирателей будет возможность проголосовать очно на 28 счетных участках.

Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, когда начинается подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте PG. ER. RU.

Напомним, подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также в Народное Собрание Республики Ингушетия утвердят на Съезде партии 19 июня.