«Люди, проживающие на улицах Калиматова, Менделеева, 1-ой Набережной, 2-ой Набережной и 3-ей Набережной, в своём обращении попросили решить конфликтную ситуацию с посягательством на прибрежную зону отдыха в излучине реки Сунжа», — рассказали нашему изданию в сунженском горсовете.

По словам собеседника, жители проинформировали местных депутатов о том, что на общественной территории неизвестные лица осуществляют незаконные работы по разбивке участков, не имея на это правовых оснований и против воли горожан.

Члены городского совета Сунжи от фракции «Единая Россия» незамедлительно отреагировали на заявление и побывали на обозначенных участках вместе с представителями мэрии, где ознакомились с ситуацией.

Выслушав обращения жителей и осмотрев территорию, депутаты заверили, что этот вопрос городским советом будет рассмотрен надлежащим образом. Кроме того, решение проблемы жителей новостроек находится на контроле регионального отделения партии «Единая Россия».

Как сообщил в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» один из представителей инициативной группы из числа местных жителей Ислам Гайсанов, люди всеми доступными и законными способами намерены отстоять общественную территорию, отведенную предыдущими муниципальными властями для досуга жителей, прогулок, семейного отдыха и рыбалки.

«Насколько нам известно, если раньше речь шла о трех самовольно захваченных участках, то совсем недавно объявился еще один претендент сразу на три участка. Но у предприимчивого мужчины, судя по данным регистрационной службы, не оформлено право собственности. Строительство на данной территории домов закроет единственный доступ к водным ресурсам в этих окрестностях, что противоречит логике и здравому смыслу. Люди просят одного — юридически закрепить спорную прибрежную зону как общественную, как и предполагалось ранее, решением горсовета аннулировать выданные справки сомнительного происхождения. Это позволит в последующем предотвратить конфликтную ситуацию жителей с самозахватчиками», — заявил местный житель.

Ранее в адрес редакции газеты «Ингушетия» поступило коллективное обращение более сотни жителей нескольких улиц Сунжи. В письме заявители просят местные власти и прокуратуру принять меры для защиты единственной прибрежной зоны отдыха от посягательства перекупщиков земель.

Жители Сунжи обратились к надзорным органам и местной администрации с просьбой принять меры по сохранению общественной территории близ реки, на протяжении нескольких десятков лет являвшейся излюбленным местом отдыха детворы и проведения религиозных обрядов.

По их словам, территория в излучине реки Сунжи 12 лет назад была оставлена как общественная. Представители местной администрации тогда показывали жителям план разбивки на участки для нуждающихся педагогов-очередников без этой прибрежной зоны. Позднее, вскоре после смены руководства муниципалитета, начались попытки самозахвата на упомянутой примостовой территории двух земельных участков, которые были пресечены вмешательством республиканских властей. На сходе местных жителей в СОШ № 4 населению новостроек обещали сохранить эту территорию, юридически закрепить её для общественных нужд, что своевременно не было сделано районными и поселковыми (на тот момент) властями, поручения сверху остались неисполненными.