Они, судя по их обращению в редакцию нашей газеты, многократно поднимали этот вопрос перед местными властями. А один из них, ветеран боевых действий в Афганистане Магомед Кодзоев, даже добился приема у экс-главы республики несколько лет назад и рассказал о проблеме, волнующей жителей улицы Назрановская. Но, как несложно догадаться, результатов это не принесло.

Между тем просьбы, обращения к властям об укладке асфальта на дорогах сельской местности, это не каприз людей, а самая что ни на есть потребность в улучшении условий проживания и безопасности.

В опубликованном федеральными властями уточненном распределении на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», наряду с другими субъектами, фигурирует и Ингушетия. «Наверняка есть и другие официальные документы и программы, направленные на строительство дорог в сельской местности, но они нас почему-то никоим образом не касаются», — сетуют жители улицы Назрановская. И их можно понять.

О том, что положение жителей улицы действительно плачевное, красноречивее всех говорят эти фотографии. Думается, говорят люди, настало время переходить от простой констатации фактов к конкретным действиям и взяться за решение существующей проблемы.