Проблема
Улица, носящая имя экс-столицы в а/о Насыр-Кортский Ингушетии, до сих пор остается незаасфальтированной
Улица Назрановская, расположенная в административном округе Насыр-Кортский, пожалуй, самая ущемленная в плане ее благоустройства. Долгие годы жители этой улицы не могут добиться асфальтирования дороги, из-за чего вынуждены в буквально смысле глотать пыль, терпеть слякоть и грязь, потопы в дождливые дни.
Они, судя по их обращению в редакцию нашей газеты, многократно поднимали этот вопрос перед местными властями. А один из них, ветеран боевых действий в Афганистане Магомед Кодзоев, даже добился приема у экс-главы республики несколько лет назад и рассказал о проблеме, волнующей жителей улицы Назрановская. Но, как несложно догадаться, результатов это не принесло.
Между тем просьбы, обращения к властям об укладке асфальта на дорогах сельской местности, это не каприз людей, а самая что ни на есть потребность в улучшении условий проживания и безопасности.
В опубликованном федеральными властями уточненном распределении на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», наряду с другими субъектами, фигурирует и Ингушетия. «Наверняка есть и другие официальные документы и программы, направленные на строительство дорог в сельской местности, но они нас почему-то никоим образом не касаются», — сетуют жители улицы Назрановская. И их можно понять.
О том, что положение жителей улицы действительно плачевное, красноречивее всех говорят эти фотографии. Думается, говорят люди, настало время переходить от простой констатации фактов к конкретным действиям и взяться за решение существующей проблемы.