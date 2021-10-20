Благоустройство

Проблема

Улица, носящая имя экс-столицы в а/о Насыр-Кортский Ингушетии, до сих пор остается незаасфальтированной

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Улица Назрановская, расположенная в административном округе Насыр-Кортский, пожалуй, самая ущемленная в плане ее благоустройства. Долгие годы жители этой улицы не могут добиться асфальтирования дороги, из-за чего вынуждены в буквально смысле глотать пыль, терпеть слякоть и грязь, потопы в дождливые дни.

Они, судя по их обращению в редакцию нашей газеты, многократно поднимали этот вопрос перед местными властями. А один из них, ветеран боевых действий в Афганистане Магомед Кодзоев, даже добился приема у экс-главы республики несколько лет назад и рассказал о проблеме, волнующей жителей улицы Назрановская. Но, как несложно догадаться, результатов это не принесло.

Между тем просьбы, обращения к властям об укладке асфальта на дорогах сельской местности, это не каприз людей, а самая что ни на есть потребность в улучшении условий проживания и безопасности.

В опубликованном федеральными властями уточненном распределении на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», наряду с другими субъектами, фигурирует и Ингушетия. «Наверняка есть и другие официальные документы и программы, направленные на строительство дорог в сельской местности, но они нас почему-то никоим образом не касаются», — сетуют жители улицы Назрановская. И их можно понять.

О том, что положение жителей улицы действительно плачевное, красноречивее всех говорят эти фотографии. Думается, говорят люди, настало время переходить от простой констатации фактов к конкретным действиям и взяться за решение существующей проблемы.

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