Благоустройство

Впрочем, по его признанию, это не самоцель, главное — чтобы людям было комфортно жить. Решается данная задача в комплексе, путем реализации различных мероприятий. К примеру, обновлением и реконструкцией коммуникационных сетей и дорог. Так, в городе покрыли асфальтом еще одну улицу — ул. Альтиево (950 м) и обновили систему водоотведения (220 м) на одной части ул. Орджоникидзе. Расходы на обновление другой части улицы обязались взять на себя местные жители, а восстановлением разрушенного ремонтом асфальтового покрытия займутся городские власти за счет местного бюджета.

Евлоев вместе с главой Центрального округа города Русланом Оздоевым проверил качество выполняемых здесь работ.

— Доволен тем, как работают строители, что они не нарушают сроки, в которые нужно уложиться, — признался он в беседе с корреспондентом «Ингушетии». — Всем понятно, что добротные дороги, современные коммуникации и инженерные сети необходимы для поступательного развития экономики и социальной сферы. Поэтому мы намерены в первую очередь принимать городской бюджет с учетом этих направлений. Уверен, что, улучшая условия жизни для людей, мы будем способствовать повышению уровня их сознательности.

В ходе инспеции мэр пообщался с жителями ул. Альтиево, отметив, что несмотря на тот факт, что улица находится далеко не в центральной части города, жители заключили договоры на вывоз мусора и установили контейнеры у домов.

— Это говорит о высокой сознательности людей, что им не безразлично то, что творится в их родном городе, — заключил Евлоев. ⠀