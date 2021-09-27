«Городской пруд — главная достопримечательность Назрани и территория, обозначенная в границах земельного участка на фото номер 2, является муниципальной собственностью. До 2018 года он не был оформлен юридически. В 2018 году постановлением администрации земельный участок площадью 262 686,27 кв. м был отведен Назрановской мэрии для размещения городского пруда», — сообщил газете «Ингушетия» Евлоев.

Как пояснил мэр, с того момента он в муниципальной собственности.

«Документ, опубликованный в сети, — результат допущенной технической ошибки на сайте Росреестра. В понедельник мы сможем обнародовать актуальную информацию, запросив ее у Росреестра. На слайде номер 3 можно увидеть информацию, имеющуюся в наличии. Здесь одна и та же запись о правах из онлайн-справочника Росреестра и выписки Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)», — добавил глава города.

По его данным, в 2014 году земельный участок общей площадью 9283 кв. м передан в арендное пользование частному лицу под лодочную станцию, которая реально работает. Однако лодочная станция в этом месте образовалась еще в 2009 году. Местные власти тогда признали на нее права в 2014 году после того, как участок был сформирован и передан в сентябре 2013 года республикой.

Ранее в некоторых ингушских пабликах распространилась информация о передаче муниципальными властями Назрановского пруда в частную собственность. Несмотря на это, реконструкцию прилегающей территории, обновление самого пруда провели за счет бюджетных средств. На эти мероприятия выделено более 150 млн руб., пишут интернет-пользователи.