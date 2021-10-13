Турнир

Мечты сбываются!

В честь празднования юбилея Назрани в городе проходят спортивные турниры

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В честь празднования 240-летнего юбилея основания культурной столицы Ингушетии города Назрани городскими властями при поддержке Минспорта Ингушетии были организованы состязания по воркауту среди спортсменов и турнир по мини-футболу между пятью командами, представлявшими мэрию и административные округа Назрани.

За захватывающим зрелищем футбольных матчей на новеньком мини-стадионе в Гамурзиево наблюдало огромное число болельщиков. В итоге пальма первенства досталась команде ЦАО, второе место завоевали «хозяева» — футболисты Гамурзиевского АО, «бронзу» унесла команда мэрии Назрани. Глава города Урусхан Евлоев и министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов, приехавший сюда поддержать ребят, вручили победителям и призерам специальные кубки. Затем градоначальник пообщался с местными жителями, которые завалили его вопросами, просьбами и пожеланиями.

А перед соревнованиями в Гамурзиевском округе на улице Куркиева состоялось торжественное открытие сквера, построенного по программе «Формирование комфортной городской среды». Стоит отметить, что этого события местные жители ждали давно, много лет обращавшись к городским властям с просьбой о благоустройстве данной территории. Мечты, как говорится, сбываются!

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