За захватывающим зрелищем футбольных матчей на новеньком мини-стадионе в Гамурзиево наблюдало огромное число болельщиков. В итоге пальма первенства досталась команде ЦАО, второе место завоевали «хозяева» — футболисты Гамурзиевского АО, «бронзу» унесла команда мэрии Назрани. Глава города Урусхан Евлоев и министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов, приехавший сюда поддержать ребят, вручили победителям и призерам специальные кубки. Затем градоначальник пообщался с местными жителями, которые завалили его вопросами, просьбами и пожеланиями.

А перед соревнованиями в Гамурзиевском округе на улице Куркиева состоялось торжественное открытие сквера, построенного по программе «Формирование комфортной городской среды». Стоит отметить, что этого события местные жители ждали давно, много лет обращавшись к городским властям с просьбой о благоустройстве данной территории. Мечты, как говорится, сбываются!