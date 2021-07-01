В фельдшерско-акушерских пунктах этих сёл завершились капитальные ремонтные работы в рамках госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения». ФАПы в полной мере возобновят свою работу уже в ближайшее время. Врачи безмерно рады таким переменам, ведь эти здания находились в бедственном положении.

«У нас провели водопровод, поменяли кровлю, обустроили канализацию, положили плитку, сделан приличный ремонт», — поделилась радостью заведующая ФАПом с. п. Галашки Эсет Мякиева.

В ФАПе предгорного сельского поселения Мужичи также провели капитальный ремонт. Постепенно разрушающиеся стены и обваливающийся после дождя потолок здания теперь в прошлом. Строители кардинально изменили там всё. Последний капитальный ремонт в медицинском учреждении осуществлялся в 2011 году. В будние дни посещаемость ФАПа составляла от пятнадцати до двадцати человек.

«Пока велись работы, врачи принимали своих пациентов на дому. Диспетчер и патронажная медсестра в штатном режиме исполняли свои обязанности. Выезды на участки не прекращались, также проводилась диспансеризация, направляли людей на вакцинацию», — подчеркнула и. о. главного врача Сунженской районной больницы Заира Урусханова.

Напомним, на развитие первичного звена здравоохранения России в этом году из бюджета выделено 90 млрд рублей. До 2025 года на эти цели будет направлено не менее 500 млрд рублей. Средства пойдут на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию зданий, закупку медицинского оборудования, машин для доставки пациентов в больницы и выезда врачей на вызовы.

Приоритетное развитие первичного звена здравоохранения обусловлено тем, что именно эта служба должна обеспечить гарантированный минимум медицинской помощи, ее доступность, комплексность и системность обслуживания граждан, координацию и тесную взаимосвязь с другими службами здравоохранения.

По словам главы государства Владимира Путина, сильное первичное звено продлевает «здоровую» жизнь, снижает смертность, сокращает расходы граждан на дорогостоящее лечение в частных медицинских организациях и формирует приверженность людей к здоровому образу жизни. Поэтому совершенно очевидно, что первичная медико-санитарная помощь — это основа всей системы медицинской помощи. Именно состояние первичного звена здравоохранения во многом определяет показатели здоровья нации, определяет уровень удовлетворенности населения состоянием здравоохранения и демонстрирует результаты функционирования отрасли в целом.

На основе оценки состояния первичной медико-санитарной помощи в России был выявлен ряд проблем — износ основных фондов поликлиник, больниц, отсутствие необходимого оборудования или его износ; отсутствие автотранспорта в районных больницах, включая фельдшерско-акушерские пункты и амбулатории; неукомплектованность учреждений персоналом и не отвечающая требованиям оплата труда. В связи с этим возникла необходимость поиска новых механизмов решения проблем.