«Мэр города Аслан Умаров совместно с заместителем Магомедом Хашагульговым, начальником отдела архитектуры и градостроительства администрации проинспектировал ход проводимых работ. К моменту визита проверяющих рабочая бригада проводила демонтаж старого бордюрного камня, а также асфальтового покрытия», — сказал нашему изданию представитель пресс-службы.

По его информации, помимо капремонта проезжей части дороги на участке также предусмотрено строительство трехсотметрового пешеходного тротуара.

В ходе реконструкции будет благоустроено более 1,5 км автомобильной̆ дороги с установкой̆ бордюрного камня и укладкой асфальтового покрытия.

«Благоустройство самой загруженноӗ улицы, а также строительство тротуара позволят обеспечить безопасные условия для передвижения как автолюбителей̆, так и пешеходов», — отметил глава города в ходе инспекции.

В пресс-службе напомнили, что в 2021 году в рамках первого этапа на этой улице проложено асфальтобетонное покрытие протяженностью 1,5 км с соблюдением строительных норм и требований.

В частности, для разгрузки центра города в будущем году в Сунже намерены построить новый автомобильный мост через реку, который соединит улицы Восточную и Энгельса. Сейчас чтобы добраться до рынка и центральной части муниципалитета, жителям района новостроек «Заовражный» приходится преодолевать большое расстояние и участок автомобильной дороги по улице Висаитова с интенсивным движение автотранспорта.

В 2021 году здесь открыли несколько улиц, остававшихся закрытыми шлагбаумами на протяжении десятков лет.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», в минувшем году регион досрочно завершил реконструкцию девяти участков автодорог регионального значения протяженностью 26 км. В связи с этим республике дополнительно выделено 360 млн рублей на реконструкцию региональных дорожных артерий. Ингушетия третий год подряд в числе первых по России исполнила нацпроект «Безопасные качественные дороги» с опережением графика.

Государственное управление «Ингушавтодор» занималось реконструкцией, капремонтом и ремонтом артерий общей протяженностью 20 км и стоимостью 301,3 млн рублей.

В частности, капитальный ремонт и реконструкция были проведены на подъездах к железнодорожной станции Слепцовская от трассы «Кавказ», к городу Назрани от федеральной автодороги, на проезжей части автодороги по улице Кулиева в Магасе и на других объектах.

Со стопроцентной технической готовностью завершены все семь объектов нацпроекта.

По данным Главы республики Махмуд-Али Калиматова, власти Ингушетии будут работать над реализацией проекта по 11 объектам автомобильных дорог протяженностью более 20 км в 2022 году.

Речь идет о капремонте трех участков регионального значения и восьми улиц сети агломерации «Магас — Назрань».