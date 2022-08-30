Организаторы торжеств особое внимание уделили детям — юных гостей праздника ждали увлекательные конкурсы и викторины, также состоялся детский турнир по шахматам.

В создании праздничной атмосферы особую роль сыграл концерт звёздочек местной эстрады. Солисты городского Дома культуры исполнили замечательные песни на патриотические темы, детский хореографический ансамбль «Таргим» подарил собравшимся яркие танцевальные номера.

Накануне празднеств к жителям города обратился мэр Карабулака Магомед-Башир Осканов. Он поздравил карабулакчан с 27-летием муниципального образования. «Карабулак динамично развивается как современный населённый пункт, совершенствуется общественная инфраструктура, строятся социальные и образовательные объекты, возводятся спортивные сооружения, улучшаются условия жизни людей. Эти значимые преобразования стали возможны благодаря поддержке гражданами всех добрых начинаний, совместными усилиями мы будем стараться сделать наш город лучше и краше. От всей души желаю Карабулаку процветания, а его жителям семейного счастья и личного благополучия», — подчеркнул мэр в своём поздравлении.

В Карабулаке к 27-летию города провели открытую квест-игру. Эти увлекательные состязания проводятся в городе третий год подряд, с каждым разом мэрия старается повысить качество их организации, это касается и игрового процесса, и предусмотренного поощрения для участников. По сравнению с прошлым годом, призовой фонд был увеличен в 2 раза и составил на этот раз 100 тысяч рублей.

За трофеи на знание города, логику, внимательность боролись 5 команд. В год 30-летия Республики Ингушетия решили провести турнир в открытом формате. В квесте приняли участие команды, представляющие молодёжный совет при Главе Ингушетии, ГТРК «Ингушетия», «Молодую гвардию», карабулакский медико-технологический колледж и мэрию Карабулака.

В соответствии с условиями игры участники, получив задания, отгадывали головоломки, находили зашифрованные в них городские объекты, перемещаясь по локациям. Лучше всего это удалось сделать учащимся колледжа, они успели за отведённые на состязания 2,5 часа успешно пройти 7 из 8 этапов, следом финишировали активисты молсовета и муниципалы, они остались на шаг позади, пройдя 6 испытаний, молодогвардейцы и журналисты прошли 4 и 3 игровые станции, соответственно.

Утешительным призом за 4 и 5 места стали пауэр-банки, за итоговую 3-ю позицию вознаградили беспроводными наушниками, следующая пятёрка участников удостоилась фитнес-трекеров, победитель получил умные колонки «Яндекс-станция». Все команды были отмечены дипломами в соответствии с занятыми местами.

Напомним, в 1995 году Указом Президента Республики Ингушетия Руслана Аушева № 148 поселку городского типа Карабулак был присвоен статус города республиканского подчинения. Карабулак является третьим по численности населения городом в Ингушетии, уступая пальму первенства по этим показателям Назрани и Сунже. В городе проживает более сорока тысяч человек.