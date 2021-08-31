Праздник

Многое изменилось за 26 лет

В Карабулаке в торжественной обстановке отметили День города

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В Карабулаке прошло праздничное мероприятие в честь Дня города, 26 лет назад он стал четвертым по счету городом региона, имеющим подобный административный статус.

В 1995 году Указом Президента Республики Ингушетия № 148 поселку городского типа Карабулак был присвоен статус города республиканского подчинения. Многое изменилось с тех пор, в том числе облик города, строятся современные многоквартирные дома, создаются торговые, промышленные предприятия, объекты социального обслуживания, места досуга и отдыха.

За время со дня образования руководством и жителями республики многое сделано для того, чтобы город стал краше, уютнее и современнее. Сегодня в Карабулаке сосредоточены важные промышленные объекты. Это, несомненно, придает городу еще большую значимость в развитии региональной экономики и Ингушетии в целом.

Основные мероприятия прошли в парке Славы. Пока зрители наблюдали яркий концерт местных юных мастеров вокала и зрелищные хореографические композиции детского ансамбля «Таргим», параллельно здесь же проходил блицтурнир по шахматам в трёх соревновательных дисциплинах: среди взрослых, мальчиков и девочек. Заместитель мэра Иналук Мальсагов поздравил всех участников состязаний с успешным прохождением непростых испытаний, выразив надежду, что им понравилось мероприятие.

Вниманию участников мероприятия также была предложена выставка предметов декоративно-прикладного искусства и художественных произведений, созданных воспитанниками Центра детского технического творчества и Детской школы искусств. Приятным дополнением к празднику стало угощение всех детей вкусным мороженым от организатора мероприятия — мэрии города Карабулак.

«У каждого населённого пункта есть своя уникальная история, которая берёт начало в людях, основавших его. Особая атмосфера нашего города — это заслуга прежде всего старшего поколения и тех людей, что делили с ним радости и горести, вместе переживали победы и трудности, через всю жизнь пронесли свою горячую к нему любовь. И сейчас новые поколения горожан сохраняют верность традициям, стремятся сделать Карабулак лучше и краше, уютнее и комфортнее», — подчеркнул в одной из своих речей глава города Магомед-Башир Осканов.

Напомним, Карабулак является третьим по численности населения городом в Ингушетии, уступая пальму первенства по этим показателям Назрани и Сунже. В городе проживает более сорока тысяч человек.

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