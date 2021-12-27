Он наградил их грамотами «За активное участие в городских мероприятиях и стремлении к совершенству творческих способностей». Кроме того, в качестве презента молодые люди получили новогодние сладкие подарки.

За высокий профессионализм, активное участие в проведении культурных социально значимых мероприятий и вклад в сохранение национальной культуры была награждена грамотой и наставник ребят Пятимат Цороева, художественный руководитель детской театральной студии «Маьлха з1анараш».

Галаев выразил слова благодарности за вклад ребят в будущее города воинской славы, пожелал им плодотворной работы и достижения новых целей. «Активная молодёжь — будущее нашего города и всей республики. Безусловно, подобное проявление интереса к жизни Малгобека нуждается в поощрении», — подчеркнул мэр.

Свой вклад в создание всеобщей атмосферы праздника в Малгобеке внесли воспитанники Культурно-досугового центра. Так, они приняли участие в школьном новогоднем утреннике в общеобразовательном учреждении № 19.

Дети смогли окунуться в праздничную атмосферу приключений, поучаствовать в интересных конкурсах. С появлением Деда Мороза начался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами вокруг ёлки. После представления дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, фотографировались с персонажами, получали новогодние подарки.

Добавили много веселья и радости маленьким озорникам солисты Культурно-досугового центра г. Малгобека, исполнив зажигательные новогодние композиции. Праздник удался на славу, прошел весело и задорно. Дирекция школы поблагодарила солистов КДЦ за доставленную радость и хорошее настроение.

Не так давно работники Культурно-досугового центра г. Малгобека приняли участие в проведении Дня матери в школе-интернате № 4. Школьный зал был полон гостей, среди них — мамы, бабушки, ученики, учителя. Ведущие приветствовали всех гостей и поздравили с праздником. Всем участникам удалось создать в зале атмосферу доброжелательности и хорошего настроения. Ребята читали стихи, пели песни, танцевали, и все это посвящалось любимым мамам. Кто-то делал первые шаги на сцене, кто-то в очередной раз доказывал, что в школе есть звёзды.