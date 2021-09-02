Стоит отметить, что одна из них — улица Интернациональная — связывает две магистральные улицы — Сулейменова и Муталиева, а потому укладка асфальта здесь позволит их разгрузить.

Глава города поблагодарил жителей улицы Лермонтова, которые заблаговременно общими усилиями провели работу по прокладке канализационных труб, чтобы в будущем не разрушать дорогу, как это часто случается.

В ходе общения жители обратились к мэру с просьбой установить памятный знак в честь великого русского поэта и писателя М. Ю. Лермонтова, уделявшему особое внимание в своём творчестве Кавказу. Евлоев инициативу поддержал и поручил своим помощникам представить предложения по этому вопросу.