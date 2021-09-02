Благоустройство

Назрань благоустраивается

В Назрани заасфальтированы еще две улицы

0

Градоначальник Назрани Урусхан Евлоев вместе с главой Центрального административного округа Русланом Оздоевым и своими помощниками посетил улицы Лермонтова и Интернациональная, на которых завершены работы по асфальтированию.

Стоит отметить, что одна из них — улица Интернациональная — связывает две магистральные улицы — Сулейменова и Муталиева, а потому укладка асфальта здесь позволит их разгрузить.

Глава города поблагодарил жителей улицы Лермонтова, которые заблаговременно общими усилиями провели работу по прокладке канализационных труб, чтобы в будущем не разрушать дорогу, как это часто случается.

В ходе общения жители обратились к мэру с просьбой установить памятный знак в честь великого русского поэта и писателя М. Ю. Лермонтова, уделявшему особое внимание в своём творчестве Кавказу. Евлоев инициативу поддержал и поручил своим помощникам представить предложения по этому вопросу.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
10 сентября в горной Ингушетии состоится торжественное открытие фестиваля бейсджампинга «Легенды гор»
В Минкультуры Ингушетии рассказали, как получить «Пушкинскую карту»
Новая школа в Ингушетии будет носить имя народного писателя республики Магомет-Саида Плиева
Спасатели подняли флаг Ингушетии на Эльбрус в память о покорительнице вершин Лейле Албогачиевой
Ко Дню знаний огнеборцы провели для школьников Малгобека Ингушетии открытый урок
В Национальной библиотеке Ингушетии в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом пройдет правовой час
Правительством обеспечено решение XX съезда «Единой России» о единовременных выплатах пенсионерам
Сотрудники заповедника «Эрзи» устроили юным спортсменам экскурсию по горам Ингушетии
Ингушские библиотекари приняли участие во всероссийской акции «Бегущая книга»
Росгвардейцы Ингушетии успешно выступили на ведомственных соревнованиях по самбо
В Государственном колледже искусств Ингушетии прием документов от абитуриентов продлен до 10 сентября

Главное

Яндекс.Метрика

 