Большая часть цветов ежегодно используется для создания цветников, с ними легко и удобно работать, они непривередливы. При этом, к каждому сезону подбираются новые цветовые вариации, формы. Есть и с махровыми лепестками, и со стелющимися стеблями, новые виды ампельных растений. Например, в этом году власти порадовали горожан сортами герани, петунии, канн эффектной яркой расцветки.

— В первую очередь велось устройство цветников на знакомых всем объектах, которые стали точками притяжения как молодежи, так и старшего поколения, — рассказал газете «Ингушетия» глава Назрани Урусхан Евлоев. — Это: Аллея Победы на проспекте Базоркина, набережная вдоль городского пруда, сквер имени Мальсагова, фабричный круг, улицы Сулейменова, Муталиева и т. д.

Евлоев подчеркнул, что все работы проводились в соответствии с дизайн-проектом, разработанным специально для культурной столицы Ингушетии известным дендрологом Ириной Водяник.