Город — сад
В Назрани завершаются работы по высадке цветов
Работы по высадке цветов на территории города Назрани, практически, завершены. Цветы адаптированы к городским условиям, устойчивы к нашему климату. Все требования соблюдены, в том числе в части состава почвы, частоты полива.
Большая часть цветов ежегодно используется для создания цветников, с ними легко и удобно работать, они непривередливы. При этом, к каждому сезону подбираются новые цветовые вариации, формы. Есть и с махровыми лепестками, и со стелющимися стеблями, новые виды ампельных растений. Например, в этом году власти порадовали горожан сортами герани, петунии, канн эффектной яркой расцветки.
— В первую очередь велось устройство цветников на знакомых всем объектах, которые стали точками притяжения как молодежи, так и старшего поколения, — рассказал газете «Ингушетия» глава Назрани Урусхан Евлоев. — Это: Аллея Победы на проспекте Базоркина, набережная вдоль городского пруда, сквер имени Мальсагова, фабричный круг, улицы Сулейменова, Муталиева и т. д.
Евлоев подчеркнул, что все работы проводились в соответствии с дизайн-проектом, разработанным специально для культурной столицы Ингушетии известным дендрологом Ириной Водяник.