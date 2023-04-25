В Назрановском районе Ингушетии в программе участвуют две общественные территории в селе Сурхахи — улицы Подгорная и Новая. По итогам данного голосования в 2024 году будет благоустроена та или иная улица, победившая в проекте. Проголосовать можно до 31 мая на платформе za. gorodsreda. ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе».

Отмечается, что всего в Назрановском районе с 2017 по 2022 год благоустроено 13 дворовых и 20 общественных территорий.

2017 год — 11 территорий: благоустройство 10 дворовых территорий в мкр-н Новый в с. п. Яндаре (установка спортплощадок, скамеек, урн, высадка деревьев); благоустройство родника в с. п. Яндаре на улице Мальсагова, вблизи центральной мечети (строительство необходимой площадки и отделка камнем, установка беседки, скамеек, урн).

2018 год — 4 территории: благоустройство 3-х дворовых территорий в с. п. Кантышево на ул. Мерешкова, 19, в с. п. Али-Юрт на улице Зязикова, 28, в с. п. Яндаре в микрорайоне Новый, д. 16/17 (ремонт проезжей части, устройство пешеходных дорожек, устройство площадки с установкой контейнеров для ТБО, организация системы освещения, установка беседок, скамеек, урн); благоустройство улицы Нурадилова в с. п. Али-Юрт (асфальтирование, строительство тротуара, освещение, озеленение, установка ограждения возле гимназии, установка шлагбаума, декоративных фонарей, скамеек, урн).

2019 год — благоустройство 7 общественных территорий: в с. п. Яндаре на улице Ахриева, в с. п. Кантышево на улицах Школьной, Шерипова и Албакова, в с. п. Плиево на улице С-Х. Плиева, в с. п. Экажево в переулке П-Х. Муталиева, сквер вблизи ФОКа (асфальтирование, строительство тротуарных дорожек, освещение, озеленение).

2020 год — благоустройство 6 общественных территорий: в с. п. Долаково на улицах Дахкильгова, Джабагиева, Кулбужева, Мислаурова и Сурхоева, в с. п. Гази-Юрт на улице Свободы (асфальтирование, строительство тротуара, освещение).

2021 год — благоустроена 1 территория: в с. п. Кантышево, ул. Грейдерная (подъездная дорога к Дому культуры), протяженностью 400 м. На данной улице проведена работа по асфальтированию автодороги, строительству тротуара и установке двух скамеек и двух урн.

2022 год — 1 территория: в с. п. Кантышево, ул. Мерешкова протяженностью 520 м с укладкой асфальтового покрытия и устройством освещения, а также строительство тротуара за счет муниципальных средств.

Как сообщили в администрации Назрановского района, в текущем году уже начата работа по благоустройству общественной территории в с. п. Яндаре на ул. Мальсагова. Данная улица была отобрана в рамках общероссийского рейтингового голосования, проведенного в 2021-2022 годах. Финансирование по данному проекту из федерального и республиканского бюджетов составляет 2 407 043,44 руб.

В рамках выделяемых денежных средств планируется проведение работ по устройству уличного освещения, протяженностью 4380 м, а также демонтаж-монтаж, перенос, выравнивание существующих опор линий электропередач и установка новых опор (при необходимости). Другие виды работ, такие как установка малых архитектурных форм (скамьи) и укладка асфальтового покрытия перед социальными объектами, решено провести за счет внебюджетных средств.