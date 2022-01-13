Программа определяет перечень мер, направленных на достижение целей в области развития малого и среднего предпринимательства в Сунженском муниципальном районе, ответственных за реализацию мероприятий, показатели результативности деятельности.

В администрации района особо отметили, что малое предпринимательство в настоящее время сформировалось в самостоятельный сектор экономики, обрело правовой статус, является источником создания рабочих мест, пополнения местного бюджета, обеспечивает устойчивое улучшение социально-экономической ситуации в муниципальном образовании.

«Перспективы развития малого предпринимательства в сложившейся социально-экономической ситуации рассматривается как эффективное средство снижения социальной напряженности роста реальных доходов населения, как способ реализации политики государства, направленной на улучшение инвестиционного климата, создание благоприятной среды для равной конкуренции, способствующей эффективному размещению ресурсов и устойчивому экономическому росту. Малые предприятия в рыночной экономике обеспечивают большое количество новых разнообразных услуг, являются центрами разработки новых товаров и служат двигателями экономики. Субъекты малого предпринимательства гарантируют быстрый оборот ресурсов, высокую динамику роста», — отметили спикеры мероприятия.

Отмечается, что в соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» поддержка малого предпринимательства реализуется посредством муниципальных программ, разрабатываемых органами местного самоуправления.

Одним из основных показателей качества экономической среды в Сунженском районе является количество субъектов малого предпринимательства, которое является одним из самых перспективных и динамично развивающихся секторов экономики муниципалитета.

В администрации района отметили, что распределение малого бизнеса по отраслям народного хозяйства показывает, что наиболее привлекательными для малых предприятий являются такие отрасли, как сельское хозяйство, торговля, промышленность.

Сфера розничной торговли является важной составной частью внутреннего рынка и играет значительную роль как в формировании общего экономического потенциала региона, так и в удовлетворении потребностей граждан в товарах и услугах.

В структуре малого предпринимательства Сунженского района действуют 235 предприятий малого бизнеса и 350 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Из них 47 ИП и 24 юридических лица зарегистрировали свою деятельность в 2021 году. Снялись с налогового учета и прекратили свою деятельность 24 юридических лица и 185 индивидуальных предпринимателей.

Также функционируют 11 сельхозпредприятий общей площадью 2733,9 га (СПК «Славянка» — 205 га, РОО «Пчеловоды Ингушетии» — 82 га, ООО «Зеленстрой» — 7 га, ООО «Сад-гигант Ингушетия» — 1058 га, АО «Агрокомплекс «Сунжа» — 10 га, ООО «Инг-Агро» — 62,9 га, СПК «Алхаст» — 132 га, ЗАО «Алхасты» — 950 га, ООО «Ореховый сад» — 178,3 га, СПССК «Роза ветров» — 7 га, 227 крестьянско-фермерских хозяйств общей площадью 11 013 га.

Посеяно яровых в 2021 году: пшеницы — 600 га, ячменя — 470 га, овса — 420 га, кукурузы — 3200 га, подсолнечника — 700 га, картофеля — 54 га.

Намолочено пшеницы — 8246 тонн, ячменя — 7070 тонн, овса — 1170 тонн (частично озимые посевы 2020 г.), собрано подсолнечника — 630 тонн, картофеля — 1080 тонн. Посеяно озимых в 2021 году: пшеницы — 950 га, ячменя — 500 га.

В ООО «Сад-гигант Ингушетия» общая площадь под яблоневым садом составляет 967 га, косточковые (вишня, слива и т. д.) занимают 16,3 га, груша — 97 га, виноград — 3,7 га. Урожай в 2021 году составил: яблоки — 23,154 т, виноград — 10,440 т, слива — 12,640 т, черешня — 48 т.

Доход в бюджет района по договорам аренды земельных участков и по договору купли-продажи земельного участка составил 4 831 938 рублей.

В 2021 году из муниципальной собственности в государственную собственность передано 45 договоров аренды земельных участков, в результате чего бюджет района по данной статье доходов сократился на 2 814 600 руб.

Проведено три открытых аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. По итогам торгов заключено 16 договоров на общую сумму 248 832 руб.

Поступление налога на совокупный доход за 2021 г. в бюджет муниципального образования составил 920,9 тыс. руб., арендная плата за земли, предоставленные под предпринимательскую деятельность — 6103,7 руб.

Структура торговой деятельности в Сунженском районе в 2021 году сложилась следующим образом:

Наименование На 01.12.2021 г. Магазины и сфера услуг, в т. ч.: 268 Магазины смешанной торговли 223 Кафе 17 Аптеки 9 Ателье 8 Автомойки 11

Развитие торговой сети и сферы услуг, осуществляется за счет частной формы собственности.

В связи с высокой долей дотационности местного бюджета финансовая помощь из бюджета муниципального образования предприятиям малого предпринимательства не выделялась. Развитие малого предпринимательства осуществляется за счет собственных средств и кредитов банка. Однако администрацией района рассматривались все предпринимательские инициативы и по более приоритетным из них были приняты положительные решения и выделены земельные участки под реализацию инвестиционных проектов.

В целях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности (в рамках реализации мероприятий «Дорожная карта» по внедрению целевой модели в Республике Ингушетия), по Сунженскому муниципальному району проведена следующая работа:

1. Утверждена Стратегия социально-экономического развития муниципального образования и план по ее реализации;

2. Разработаны и утверждены генеральные планы развития сельских поселений района, программы комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры. Также для обеспечения доступа данные документы размешены в ФГИС ТП;

3. Разработаны и приняты административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг;

4. Сокращены сроки предоставления муниципальных услуг по выдаче ГПЗУ (не более 20 рабочих дней), разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (не более

7 рабочих дней). Также данные муниципальные услуги предоставляются администрацией в электронном виде через портал Госуслуги;

5. Проведены мероприятия по оптимизации количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;

6. Также на официальном сайте администрации района в сети «Интернет» разработан отдельный раздел, посвященный вопросам градостроительной деятельности, содержащий структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере, об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории, правила землепользования и застройки, генеральные планы, документация по планировке территорий и т. д.

7. Перечень имущества для малого и среднего предпринимательства опубликован на официальном сайте администрации района https://sunja-ri. ru/.

Администрация района принимает активное участие в экономических форумах, проводимых в Республике Ингушетия.

В 2021 году на территории района реализован 1 инвестиционный проект — строительство ООО «Стройиндустрия» жилого дома эконом-класса на 16 квартир в с. п. Нестеровское. Общий объём инвестиций — 20 млн руб.

Несмотря на положительную динамику развития предпринимательства в районе, существует ряд проблем, среди которых:

— недостаток финансовых ресурсов у субъектов малого и среднего предпринимательства;

— слабая имущественная база малых предприятий и, как следствие, недостаточность собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;

— высокая, по сравнению с доходами малого бизнеса, ставка платы за кредитные ресурсы;

— психологический барьер у части предпринимателей при работе с коммерческими банками и отсутствие навыков в составлении инвестиционных предложений, бизнес-планов;

— недостаточный уровень профессиональных знаний руководителей;

— ограниченность внутреннего рынка;

— отсутствие бюджетного финансирования малого бизнеса.

К числу иных проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в районе, относятся:

— недостаток системного подхода в вопросах развития малого и среднего предпринимательства;

— неполная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам предпринимательской деятельности;

— ограниченное количество инновационных проектов малого и среднего предпринимательства, имеющих коммерческие перспективы.

В целях эффективного проведения государственной политики в сфере развития малого бизнеса и создания условий для благоприятного предпринимательского климата необходимо продолжить работу по поддержке малого сектора экономики со стороны муниципальной власти.

В районе по-прежнему сохраняется высокий уровень теневой экономики. Теневая экономика объединяет в себе понятие любых нелегальных экономических отношений в сфере производства, потребления, услуг, а также сокрытие доходов этой деятельности от налогообложения и операции с «черными» наличными деньгами. Под ней подразумевают сокрытие экономической деятельности субъекта хозяйствования, любая хозяйственная деятельность, которая официально не зарегистрирована специальными уполномоченными органами.

Теневая экономика представляет непосредственную угрозу экономической безопасности региона, препятствует развитию нормальной предпринимательской деятельности, подавляет развитие малого и среднего бизнеса, снижает уровень конкуренции, тормозит развитие производства, лишает бюджет значительной части доходов.

Чтобы оставаться в легальном секторе экономики, нужно каким-либо образом оформить свою экономическую деятельность, сделать её видимой для государства: зарегистрировать свой бизнес, подписать трудовой договор, оформиться в качестве ИП или самозанятого.

Теневая экономика, безусловно, наносит вред обществу (бюджет недополучает налоги, пенсионеры — социальные выплаты, растёт коррупция, нарушается трудовое законодательство).

В соответствии с распоряжением от 31 марта 2017 г. № 13 образована межведомственная комиссия по легализации объектов налогообложения и по снижению неформальной занятости в Сунженском муниципальном районе.

В рамках работы комиссии проверяется соответствующая регистрация субъектов (объектов) предпринимательской деятельности.

Работниками районной администрации и сельских поселений совместно с МИ ФНС России № 2 по РИ и участковыми ОВМ ОМВД РФ по Сунженскому району в 2021 году проведены рейдовые мероприятия в целях выявления незаконной предпринимательской деятельности. В ходе проведения проверок выявлено 93 субъекта предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации в налоговом органе, 40 случаев нелегализованных трудовых отношений и 60 предпринимателей без наличия патентов на момент проверки.

15 субъектов предпринимательской деятельности осуществляют деятельность в помещениях свыше 200 кв. м., из них 3 не зарегистрированы.

Информация о выявленных нарушителях направлена в МО МВД России «Сунженский», МИ ФНС России № 2 по РИ и трудовую инспекцию в целях привлечения данных лиц к административной ответственности и пресечения их дальнейшей незаконной предпринимательской деятельности (до постановки на учет).