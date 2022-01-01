Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе местной администрации, большое внимание уделялось благоустройству сельского поселения Даттых, расположенного на границе с Чеченской Республикой и остававшегося практически заброшенным на протяжении долгих лет. Там появилась долгожданная 18-километровая автодорога.

Речь идет об участке артерии, связывающей отдаленное село с федеральной автодорогой «Кавказ» — Нестеровская — Алкун — Таргим — Чми«.

Это один из главных путей, который связывает Сунженский и Джейрахский районы, горную часть Ингушетии, где располагаются туристический кластер, древние памятники архитектуры.

В горной местности проводятся состязания по велоспорту, автоспорту, там же находится детский оздоровительный лагерь. Новую дорогу проложили на месяц раньше запланированного срока по госпрограмме «Развитие транспортной системы».

Ввод в эксплуатацию дорожного объекта до здания сельской администрации имеет стратегическое значение для республики. Она необходима для того, чтобы связать поселение с внешними артериями общей сети и обеспечить удобное, безопасное транспортное сообщение.

На участке проведен полный комплекс дорожных работ, в том числе создание 60 примыканий и съездов.

Муниципальные и республиканские власти восстановили электро-, газо- и водоснабжение с установкой накопителя воды на 100 кубометров.

По данным сельской администрации, всего там зарегистрировано 240 человек, но пока на постоянной основе проживают порядка десяти семей, еще столько же приезжают заниматься хозяйством.

Недавно правительство разработало программу возрождения малонаселенных приграничных с Чечней сел региона.

Первоочередной задачей в рамках социально-экономического развития предгорной зоны власти считают возвращение в Даттых жителей, покинувших в неспокойные 1990-е годы.

Там планируется построить школу и детсад, принимается комплекс мер по поддержке фермерских хозяйств, развитию туристско-рекреационного потенциала района, богатого памятниками истории и архитектуры.

В настоящее время в селе работает администрация, семьи постепенно возвращаются, занимаются хозяйствами.

Власти полагают, что в этом районе прекрасные условия для развития личных подсобных хозяйств. Есть люди, готовые создать в отдаленном селе фермерское хозяйство и производить экологическую продукцию — от мяса до сыра

В этом году без должного внимания не остались другие предгорные села, в том числе Галашки. В поселении открыт красивый детский сад на 220 мест, где созданы комфортные условия для обучения и воспитания дошкольников. Там же проложили тротуар протяженностью 750 м, появились новые водопроводные линии, установлены четыре глубинных насоса, а также благоустроен родник.

В селе Алкун возвели памятник грузинским дорожникам, строившим Транскавказскую артерию «Дорогу дружбы» и злодейски убитым 26 мая 1994 года, а также благоустроили родник.

Территорию оградили, проложили дорожку, установили скамейку, две плиты с именами восьми погибших на грузинском и русском языках. Семья одного из восьми погибших рабочих Зураба Размадзе в своем письме, адресованном ингушскому народу, подтвердила намерение приехать в республику для участия в открытии мемориала, которое состоится в ближайшее время.

В населенном пункте Мужичи состоялось долгожданное открытие комплекса спортивной подготовки после масштабной реконструкции.

База, построенная полвека назад, располагает сооружениями крытого и открытого типов. Они предназначены для проведения соревнований, учебно-тренировочного процесса, физкультурно-оздоровительных и спортивно-развлекательных мероприятий по различным видам спорта.

Центр был весьма востребован, в том числе и благодаря своему расположению в предгорной местности. К моменту начала реконструкции состояние и технические характеристики зданий не давали возможности организации на его базе сборов. Инициированные в прошлом году восстановление и расширение учреждения решили эту проблему.

Для спортсменов здесь созданы все необходимые условия. На территории комплекса размещены четыре спальных корпуса, спортивные залы, футбольное поле, теннисный корт, волейбольная и баскетбольная площадки, столовая, прачечная и многое другое.

Три спальных корпуса, столовая, спортивный зал, административное здание, складские и другие технические помещения претерпели ряд значительных изменений: везде проведены работы по усилению фундамента, смене кровельного покрытия, реставрации фасадов, внутренние ремонтные работы, произведена замена электропроводки, отопления и водоснабжения. Дополнительно построены новый спальный корпус, баня, облагорожена территория, а также сделано ландшафтное оформление участков.

На базе могут пребывать и тренироваться разом до 200 человек, есть зал на три борцовских ковра, а в планах увеличить их до шести, чтобы были условия принимать сборные всероссийского уровня. Кроме спортивных тренировочных мероприятий, там можно проводить соревнования.

Реконструкция объекта проводилась в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы», регионального проекта «Спорт-норма жизни» и госпрограммы республики «Развитие физкультуры и спорта». У въезда на базу установлена арка.

В тоже населенном пункте открыты первый детский сад на 120 мест и первая в районе модельная библиотека нового поколения. Она появилась благодаря реализации национального проекта «Культура». Учреждение оснащено удобной мебелью, современной компьютерной и мультимедийной техникой, также в наличии имеются более 2 тыс. книг.

В библиотеке созданы автоматизированные рабочие места для инвалидов.

В селе Алхасты проведен ремонт дорожного полотна протяженностью около 500 метров, заменили старые линии электропередачи, ветхий водопровод.

В Троицком реконструирован мост, соединяющий улицы Шоссейная и Багаева, благоустроен центральный парк, решена проблема с освещением на нескольких улицах, а также в сквере, отремонтировали разбитые дороги.

Кроме того, начали прокладывать газопровод протяженностью более 11, 6 км, эти работы уже завершены на улицах Шоссейная, Советская, Дружбы, Восточная, Речная, Ростовская, пер. Советский.

Для нестеровчан в 2021 году построили новый дом культуры, построена новая водопроводная сеть протяжённостью 1,8 тыс. метров на улицах Лермонтова, Аушева, пер. Школьный.

Установлен водонакопительный резервуар и пробурена скважина в районе подстанции. Кроме того, местные власти обустроили скважины, заменили насос. В Нестеровском также привели в порядок гравийные дороги на 12 улицах. На Московской улице появился новый трансформатор.

В сельском поселении Чемульга установлено 70 ламп уличного освещения, 20 столбов линии электропередачи и проложен кабель СИП протяженностью 1,5 км. Эти меры позволили полностью охватить освещением региональную автодорогу и артерии местного значения по всем улицам сельского поселения.

Кроме того, сельская администрация заменила глубинный насос для скважины водозабора и установила систему электрической защиты от перепадов напряжения.

В селе Берд-Юрт, по информации районной администрации, установили энергосберегающие лампы для освещения, 38 столбов линии электропередачи, глубинный насос.

Также в предгорном поселении появилась детская игровая площадка в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских поселений» по линии Минсельхоза.