«Капремонт улицы Сулейменова в Назрани позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить внутреннюю улично-дорожную сеть», — сказал собеседник.

По его данным, работы на объекте активными темпами ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Как пояснили нашему изданию в пресс-службе Минавтодора республики, на текущий момент подрядчик занят укладкой двух слоев асфальтобетонного покрытия.

«Перед асфальтированием на объекте проведены все необходимые подготовительные работы: замена ветхих коммуникаций, фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, полная замена основания в три слоя из ПГС», — сказал представитель ведомства.

По информации министерства, следующим этапом реконструкции станет обустройство тротуаров, устройство съездов, нанесение разметки термопластиком и установка необходимых знаков.

Как заявил «Ингушетии» министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов, подрядчик должен выполнить работы по укладке асфальта в кратчайшие сроки.

«Дорога обновляется по всей протяженности — это 1,61 км. До завершения ремонта ждать жителям осталось недолго. Темпы производства работ мы с каждым днем наращиваем. Впереди работы предстоит немного, так что управимся примерно за две недели», — сказал министр.

Как заявлял ранее премьер Ингушетии Владимир Сластенин, власти региона намерены в этом году с помощью федерального центра реконструировать десятки километров дорог и автомобильных мостов.

В 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут проведены работы по автодорогам и мостам общей протяженностью 28 км, по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» — свыше 26 км. В рамках федеральной программы «Содействие» планируется сдать объект «Сурхахи — Яндаре» протяженностью более 8 км.

По его данным, республика досрочно первой по России реализовала дорожный нацпроект, выполнив запланированные на 2022 год объемы со стопроцентной технической готовностью и кассовым исполнением 100%. Приведены в нормативное состояние 13 объектов дорожной инфраструктуры общей протяженностью более 17 км.

Комментируя планы по развитию дорожной отрасли, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отмечал, что, кроме проведения масштабных работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» и федеральной программе «Содействие», власти занимаются благоустройством улиц в муниципальных образованиях с учетом пожеланий и просьб жителей.

«В рамках поступивших обращений граждан, в том числе по итогам прямого эфира «Диалог с народом», выполнен большой объем работы. Заасфальтированы ул. Партизанская в селе Плиево, где проживал первый Герой России Суламбек Осканов, ул. Херсонская в Малгобеке, построены площадки, парковочные места у ДК в Сунже, площадки и тротуар на территории мемориала «ГIоазот-кашмаш» в Назрани, обустроена подъездная дорога к средней школе № 4 в Сунже. Кроме того, проложены тротуары в населенных пунктах Али-Юрт и Кантышево», — заявил Калиматов.