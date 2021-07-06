Назрань украшается
Власти Назрани готовятся реализовать дизайн-проект центральной аллеи города
Культурная столица Ингушетии Назрань постепенно обретает черты современного города, избавляясь от провинциального балласта, не позволяющего ему развиваться. Этому способствует и внедрение городскими властями так называемого дизайн-кода, призванного качественно изменить внешний облик города.
Одной из составляющих дизайн-кода Назрани является разработанный опытными проектировщиками дизайн-проект аллеи имени 240-летия Назрани, расположенной в центре города.
— Данный проект разработан для благоустройства одного из самых излюбленных мест отдыха жителей и гостей Назрани, — рассказал газете «Ингушетия» градоначальник Урусхан Евлоев. — Эта работа будет проходить в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование комфортной городской среды».
По словам Евлоева, территория аллеи служит важной композиционной составляющей прилегающей территории городского пруда — масштабной садово-парковой зоны и главной достопримечательности города.
— Благоустройство аллеи создаст условия для кратковременного отдыха и проведения досуга детей и взрослых, а также маломобильных групп населения, — подчеркнул собеседник.