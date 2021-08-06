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Тонкий вопрос

Власти Назрани и старейшины договорились найти общее для всех решение в вопросе строительства новой мечети

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Градоначальник Назрани Урусхан Евлоев в своем рабочем кабинете провел встречу с имамом центральной мечети города Хизиром Цолоевым и старейшинами. Состоялся очень обстоятельный и важный разговор на тонкую тему, касающуюся строящейся в районе новостроек (за каналом) мечети.

Напомним, что в настоящее время принято совместное с правоохранительными органами, а также духовенством решение о временном приостановлении строительных работ и ограждении строящейся мечети до правового урегулирования вопроса. Стороны, во время беседы подчеркнули необходимость узаконить возведение объекта и подготовить соответствующие документы.

— Главное — сделать все возможное, чтобы строительство мечети не разобщало нас, а напротив — только укрепляло наше единство, — отметил Евлоев. — Со своей стороны могу заверить, что администрация города и власти Ингушетии окажут полную поддержку в оформлении необходимых документов. Главное в этом вопросе — найти общее решение.

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