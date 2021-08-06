Напомним, что в настоящее время принято совместное с правоохранительными органами, а также духовенством решение о временном приостановлении строительных работ и ограждении строящейся мечети до правового урегулирования вопроса. Стороны, во время беседы подчеркнули необходимость узаконить возведение объекта и подготовить соответствующие документы.

— Главное — сделать все возможное, чтобы строительство мечети не разобщало нас, а напротив — только укрепляло наше единство, — отметил Евлоев. — Со своей стороны могу заверить, что администрация города и власти Ингушетии окажут полную поддержку в оформлении необходимых документов. Главное в этом вопросе — найти общее решение.