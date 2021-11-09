— Всю прошлую неделю мы работали над наиболее важными вопросами, на решении которых необходимо сосредоточить усилия, — поделился планами с корреспондентом «Ингушетии» градоначальник Назрани Урусхан Евлоев. — Уже известны промежуточные результаты такой работы, в том числе касательно предложений по формированию бюджета на 2022 год.

К примеру, в следующем году считаем необходимым запланировать мероприятия по установке задвижек на центральных водопроводных сетях. От практики, когда из-за поломки одной трубы прекращается подача воды в четверть города, нужно уходить. Кроме того, внесены предложения по разработке перспективного плана-графика по поэтапному строительству ливневой канализации в городе.

Естественно, что за счёт городского бюджета мы такую работу не потянем, так как это многомиллионные проекты. Однако при грамотном распределении средств мы можем начать эту работу: частично за счёт бюджетных средств, в некоторой степени — за счёт инвестиций.

Евлоев подчеркнул, что поручил своим заместителям тщательно изучить вопрос со строительством «ливневки» и представить на согласование окончательный проект.