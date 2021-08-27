Собравшиеся обсудили различные, прежде всего — хозяйственные вопросы, так или иначе касающиеся предстоящего голосования. Среди них — организация стоянки для транспорта на территориях избирательных участков, обеспечение генераторами и дополнительной оргтехникой участков, обеспечение на УИК противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Кроме того, глава Назрани дал поручения всем главам административных округов лично контролировать бесперебойную работу металлодетекторов на всех участках.

— В нашем городе сосредоточено самое большое количество избирательных участков и избирателей, и на нас лежит огромная ответственность за четкую организацию этого важнейшего общественно-политического мероприятия, — подчеркнул Евлоев, подводя итоги встречи. — Также необходимо создать все условия для избирателей и в обязательном порядке соблюсти ограничительные меры в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией.