Выборы

Подведение итогов подготовки к выборам

Власти Назрани наводят окончательный «организационный глянец» накануне парламентских выборов

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Городские власти Назрани наводят окончательный «организационный глянец» накануне парламентских выборов. В мэрии Назрани под председательством градоначальника Урусхана Евлоева прошло совещание с участием представителей правоохранительных органов и ответственных за проведение сентябрьских выборов должностных лиц.

Собравшиеся обсудили различные, прежде всего — хозяйственные вопросы, так или иначе касающиеся предстоящего голосования. Среди них — организация стоянки для транспорта на территориях избирательных участков, обеспечение генераторами и дополнительной оргтехникой участков, обеспечение на УИК противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Кроме того, глава Назрани дал поручения всем главам административных округов лично контролировать бесперебойную работу металлодетекторов на всех участках.

— В нашем городе сосредоточено самое большое количество избирательных участков и избирателей, и на нас лежит огромная ответственность за четкую организацию этого важнейшего общественно-политического мероприятия, — подчеркнул Евлоев, подводя итоги встречи. — Также необходимо создать все условия для избирателей и в обязательном порядке соблюсти ограничительные меры в связи с ростом количества заболевших коронавирусной инфекцией.

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