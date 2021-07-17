Благоустройство

«Задышит ли» Назранка?

Власти Назрани планируют очистить более пяти километров «рукава» Алханчуртского канала

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Восстановление водных ресурсов реки Назранка, экологического баланса, возрождение прудов, расположенных в Насыр-Кортском административном округе Назрани (около центральной мечети), водоснабжение крестьянско-фермерских хозяйств — эти и другие задачи позволит решить, инициированная городскими властями работа по очистке ответвления от Алханчуртского канала, тянущегося по части территории округа.

— Работа по очистке канала, будет способствовать одновременному решению многих важных вопросов, — рассказал в беседе с корреспондентом «Ингушетии» градоначальник крупнейшего населенного пункта республики Урусхан Евлоев. — Прежде всего, планируется, почти на 40% увеличить полноводность реки Назранка, что, конечно же, вдохнет силы в природу, улучшит экологию. Кроме того, надеюсь, что удастся, наконец то, справиться и, с застарелой проблемой — перебоями с водоснабжением в летний период и фермеры Насыр-Корта смогут использовать «рукав» Алханчуртского канала для полива своих садов и огородов.

Евлоев отметил, что в ближайшее время рабочие бригады начнут работу по очистке охранных зон, включающей в себя снос, незаконно построенных вдоль русла «рукава» заборов и ограждений, а также ликвидацию многочисленных канализационных сливов, направленных в канал. В общей сложности, намечено вычистить более пяти километров канала.

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