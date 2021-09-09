Есть контракт!
Власти Назрани подписали контракт на обслуживание многоквартирных домов с надежной управляющей компанией
Градоначальник Назрани Урусхан Евлоев провел встречу с директором ООО ЖЭУ (жилищно-эксплуатационное управление) «Модуль» Ольгой Петровой.
Стороны подписали муниципальный контракт со сроком один год на выполнение работ по управлению многоквартирными домами (МКД) культурной столицы Ингушетии. Организация будет выполнять работы по их управлению, содержанию и текущему ремонту.
Кроме того, в обязанности управляющей компании входит организация круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания МКД, устранение аварий, а также исполнение заявок собственников в установленные законодательством страны сроки.
Добавим, что данная организация создана 17 лет назад, что говорит о ее стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам. Важно также подчеркнуть, что, по данным ФАС, она не входит в реестр недобросовестных поставщиков, а по данным ФНС, в состав исполнительных органов организации не входят дисквалифицированные лица. Виды деятельности ООО ЖЭУ «Модуль» — управление эксплуатации жилого и нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.