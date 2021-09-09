Стороны подписали муниципальный контракт со сроком один год на выполнение работ по управлению многоквартирными домами (МКД) культурной столицы Ингушетии. Организация будет выполнять работы по их управлению, содержанию и текущему ремонту.

Кроме того, в обязанности управляющей компании входит организация круглосуточного аварийно-диспетчерского обслуживания МКД, устранение аварий, а также исполнение заявок собственников в установленные законодательством страны сроки.

Добавим, что данная организация создана 17 лет назад, что говорит о ее стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам. Важно также подчеркнуть, что, по данным ФАС, она не входит в реестр недобросовестных поставщиков, а по данным ФНС, в состав исполнительных органов организации не входят дисквалифицированные лица. Виды деятельности ООО ЖЭУ «Модуль» — управление эксплуатации жилого и нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.