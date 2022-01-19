Благоустройство

Еще раз о санитарной чистоте

Власти Назрани решили контролировать качество уборки улиц автодорожниками

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Разграничение полномочий и функциональных обязанностей давно является камнем преткновения между хозяйствующими субъектами и властями муниципальных образований. Ситуацию не спасает даже многострадальный федеральный закон № 131 о местном самоуправлении.

Наиболее отчетливо эта проблема проявляется во взаимоотношениях структур, формально входящих в структуры регионального и федерального значения с органами местного самоуправления. Из последних примеров, можно привести встречу представителей Минавтодора республики (ранее — Ингушавтодора) и руководства исполнительной власти крупнейшего города Ингушетии города Назрани, на которой стороны решали, на каком уровне должна оставаться санитарная чистота в культурной столице Ингушетии. Дело в том, что уборка и очистка магистральных улиц города, таких как Муталиева, Осканова, Тутаевой, Тангиева, Московская, проспект Базоркина и т. д. находятся на балансе автодорожников в лице ООО «Темпстрой». Данная организация, как выяснилось в ходе обстоятельного и конструктивного разговора, чистит каждую из этих улиц раз в неделю. Заместитель градоначальника Назрани Муса Харсиев в ходе встречи с куратором данного направления от Минавтодора Магомедом Шанхоевым выразил неудовлетворенность таким положением вещей. По его словам, высокая плотность автопарка и огромная загруженность автомагистралей (от себя добавим и низкую санитарную культуру многих жителей Назрани), сводят на нет усилия автодорожников: уборка улиц один раз в неделю — этого крайне мало для обеспечения санитарной чистоты и опрятного вида города. И действительно: картина неотвязной грязи и вездесущей пыли давно стала привычной для жителей и гостей города (истины ради отметим, что в других населенных пунктах ситуация с чистотой на улицах не радужнее).

По итогам встречи было принято решение наладить более тесное взаимодействие между администрацией Назрани и подрядной организацией «Темпстрой», проводить дополнительные встречи с представителями Минавтодора Ингушетии, а также усилить контроль со стороны местных властей в данном вопросе.

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