Кроме того, собравшиеся подняли вопрос об исключении из маршрута № 7 остановочного пункта «Автовокзал» и восстановления маршрута № 12.

По итогам встречи ответственным лицам были даны поручения со сроками их исполнения. Было принято решение рассмотреть и обновить при необходимости схемы движения автотранспорта, рассмотреть возможность передачи или обмена маршрутами с «Ингушавтотрансом», при возможности разработать новую схему маршрута № 7.

Напомним, что маршрут № 7 пролегает через автовокзал — ДРКБ — развязка Экажево — улица Тутаевой — рынок «Мархьаба» — ЦРБ — улица Чеченская — универсальный крытый рынок — площадь Согласия — проспект Базоркина — ж.-д. переезд — улица Московская — улица Тутаевой — перекресток — развязка Экажево — ДРКБ — автовокзал, а маршрут № 12 пролегает через развязку Экажево ФАД «Кавказ» — улица Дидигова — улица Почтовая — улица Гейрбек-Хаджи — улица Чеченская — универсальный крытый рынок.