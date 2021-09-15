Совещание

По новым схемам

Власти Назрани решили усовершенствовать маршруты пассажирских автоперевозок

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В администрации Назрани прошло совещание под председательством заместителя мэра Мусы Харсиева. Главной темой, которую обсудили на совещании, стал вопрос соблюдения обязательных требований при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, а также техническое состояние транспорта.

Кроме того, собравшиеся подняли вопрос об исключении из маршрута № 7 остановочного пункта «Автовокзал» и восстановления маршрута № 12.

По итогам встречи ответственным лицам были даны поручения со сроками их исполнения. Было принято решение рассмотреть и обновить при необходимости схемы движения автотранспорта, рассмотреть возможность передачи или обмена маршрутами с «Ингушавтотрансом», при возможности разработать новую схему маршрута № 7.

Напомним, что маршрут № 7 пролегает через автовокзал — ДРКБ — развязка Экажево — улица Тутаевой — рынок «Мархьаба» — ЦРБ — улица Чеченская — универсальный крытый рынок — площадь Согласия — проспект Базоркина — ж.-д. переезд — улица Московская — улица Тутаевой — перекресток — развязка Экажево — ДРКБ — автовокзал, а маршрут № 12 пролегает через развязку Экажево ФАД «Кавказ» — улица Дидигова — улица Почтовая — улица Гейрбек-Хаджи — улица Чеченская — универсальный крытый рынок.

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