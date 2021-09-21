Самозахваты

Самострой в центре Назрани

Властям Назрани приходится отбиваться от слухов о выдаваемых якобы в мэрии разрешениях на хаотичное строительство

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Опять в интернет-пространстве распространяют слухи о якобы выданном властями г. Назрани разрешении на строительство объекта, который пытались возвести прямо в центре города.

— Никакого разрешения на строительство данного объекта администрацией города не выдавалось, — проинформировали корреспондента «Ингушетии» в пресс-службе мэрии Назрани.

— Работники администрации посетили место самовольного строительства в начале сентября, по итогам выезда составлен акт от 9.09.2021 года, нарушителям вручено предписание о необходимости сноса самовольной постройки. Данный материал направлен в ГОВД г. Назрани для соответствующего разбирательства и пресечения нарушения Градостроительного кодекса России.

Кроме того, правовым отделом администрации Назрани проведена работа по подготовке искового заявления для решения вопроса в судебном порядке, до этого была проведена досудебная претенциозная работа, которая ни к чему не привела. В данное время ведется работа по сносу объекта в исковом (судебном) порядке.

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