«За пять лет по данному нацпроекту в Карабулаке проведены самые разнообразные работы: благоустройство мест массового отдыха, асфальтирование дорог, строительство спортивных площадок, прокладка тротуаров, устройство освещения, организация автостоянок», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы мэрии города.

По словам собеседника, преобразования значительно улучшили общественную инфраструктуру города, сделали жизнь жителей Карабулака более комфортной. В текущем году намечено благоустройство ещё трёх общественных территорий, расположенных на улицах Зязикова, Пушкина и Градусова.

В администрации напомнили о том, что с середины апреля по 31 мая проводится рейтинговое голосование на единой федеральной платформе. На этот раз жители Карабулака старше 14 лет смогут выбрать дизайн-проекты общественных территорий, отобранных в 2021 году для благоустройства в 2023 году. Выразить своё предпочтение можно будет на сайте za. gorodsreda. ru c использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», через виджет общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на официальном сайте администрации Карабулака mokarabulak. ru либо через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах. Муниципальные власти призывают карабулакчан активно участвовать в судьбе родного города — важно мнение каждого.

В минувшем году Ингушетия, благодаря проведенной информационной и агитационной работе среди населения, установила показатель, превышающий норму на 15%. Минстрой республики рассчитывает и в этом году, как минимум, достигнуть показателя, установленного для субъекта.

Количество территорий по благоустройству, отобранных на 2022 год, в Ингушетии составляет 22 единицы. Общий объем финансирования федерального проекта в 2022 году планируется в размере 136,639 млн рублей.