Важно мнение неравнодушных граждан
За 5 лет в ингушском Карабулаке благоустроили три десятка парков и дворов
В рамках реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» в Карабулаке благоустроено 30 объектов: 22 общественных и 8 дворовых пространств. Из проектов, реализованных на территории муниципального образования с 2017 года, можно отметить 7 наиболее крупных: парк Славы, парк имени первого Героя России Суламбека Осканова, сквер Ветеранов, двор шести многоквартирных домов, улица Толстого, 2 мини-футбольные площадки.
«За пять лет по данному нацпроекту в Карабулаке проведены самые разнообразные работы: благоустройство мест массового отдыха, асфальтирование дорог, строительство спортивных площадок, прокладка тротуаров, устройство освещения, организация автостоянок», — сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы мэрии города.
По словам собеседника, преобразования значительно улучшили общественную инфраструктуру города, сделали жизнь жителей Карабулака более комфортной. В текущем году намечено благоустройство ещё трёх общественных территорий, расположенных на улицах Зязикова, Пушкина и Градусова.
В администрации напомнили о том, что с середины апреля по 31 мая проводится рейтинговое голосование на единой федеральной платформе. На этот раз жители Карабулака старше 14 лет смогут выбрать дизайн-проекты общественных территорий, отобранных в 2021 году для благоустройства в 2023 году. Выразить своё предпочтение можно будет на сайте za. gorodsreda. ru c использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», через виджет общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на официальном сайте администрации Карабулака mokarabulak. ru либо через приложение волонтёров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах. Муниципальные власти призывают карабулакчан активно участвовать в судьбе родного города — важно мнение каждого.
В минувшем году Ингушетия, благодаря проведенной информационной и агитационной работе среди населения, установила показатель, превышающий норму на 15%. Минстрой республики рассчитывает и в этом году, как минимум, достигнуть показателя, установленного для субъекта.
Количество территорий по благоустройству, отобранных на 2022 год, в Ингушетии составляет 22 единицы. Общий объем финансирования федерального проекта в 2022 году планируется в размере 136,639 млн рублей.