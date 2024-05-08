На Аллее Победы в Назрани почтили память героев ВОВ 

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в мероприятии приняли участие глава муниципалитета Урусхан Евлоев, председатель горсовета Юсуп Богатырев, старейшины, общественники и жители города.

«День Победы — без преувеличения самый значимый праздник для страны. Для ингушского народа 9 мая также представляет особенную важность, так как наши солдаты — одни из самых доблестных воинов, защищавших Отчизну от жестокого врага», — подчеркнул Урусхан Евлоев.