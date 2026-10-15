На объектах теплоснабжения Малгобека отработали действия при угрозе атаки БПЛА

На объектах теплоснабжения Малгобека провели противоаварийные тренировки, в ходе которых персонал отработал порядок действий при угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В рамках учений сотрудники отработали алгоритм действий при обнаружении БПЛА, включая оповещение, эвакуацию в безопасные места и взаимодействие с экстренными службами.
Как отметил начальник отдела ГО и ЧС администрации Малгобека Б. Медов, основная задача тренировок — проверить готовность персонала к возможным чрезвычайным ситуациям и отработать слаженные действия в условиях угрозы.