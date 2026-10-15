На объектах теплоснабжения Малгобека отработали действия при угрозе атаки БПЛА

В рамках учений сотрудники отработали алгоритм действий при обнаружении БПЛА, включая оповещение, эвакуацию в безопасные места и взаимодействие с экстренными службами.

Как отметил начальник отдела ГО и ЧС администрации Малгобека Б. Медов, основная задача тренировок — проверить готовность персонала к возможным чрезвычайным ситуациям и отработать слаженные действия в условиях угрозы.