На оснащение медучреждений Ингушетии предусмотрено более 588 млн рублей

«Развитие системы здравоохранения — одно из направлений, которому Президент России Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание. Национальные проекты дают регионам реальные возможности для развития, и мы должны использовать их максимально эффективно. Важно, чтобы современное оборудование своевременно поступало в медицинские учреждения и как можно скорее начинало работать на благо пациентов», — отметил Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Новую технику получат восемь медицинских организаций республики: городская поликлиника Назрани, Детская клиническая больница, Малгобекская районная больница номер 2, Малгобекская центральная районная больница, Назрановская районная больница, Назрановская центральная районная больница, Сунженская участковая больница и Сунженская центральная районная больница имени А. А. Албакова.

Для этих учреждений закупают томографы, аппараты ультразвуковой диагностики, оборудование для реанимации, анестезиологии и эндоскопических исследований. Поставки уже начались.

Отдельное направление — оснащение клинического перинатального центра. Для него приобретены аппараты искусственной вентиляции лёгких, реанимационные столы для новорождённых и другое медицинское оборудование.

С 2019 года в рамках национального проекта «Здравоохранение», преемником которого в 2025 году стал проект «Продолжительная и активная жизнь», в республике было выделено и освоено более 3 млрд рублей. Средства направлялись на обновление материально-технической базы медицинских учреждений, строительство и оснащение фельдшерско-акушерских пунктов, а также приобретение современной техники.

Махмуд-Али Калиматов поручил региональному Министерству здравоохранения контролировать сроки поставок и ввода оборудования в эксплуатацию, а также уделить внимание подготовке специалистов. Он также добавил, что организационные вопросы, возникающие в ходе реализации мероприятий, необходимо решать оперативно, не допуская задержек.