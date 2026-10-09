На открытии в Сунже выставки РАХ «В поисках радости» побывал Глава Ингушетии 

Побывавший на церемонии открытия, Махмуд-Али Калиматов на своей странице в социальных сетях отметил, что региона это большое событие. В Сунжу привезли произведения известных российских художников и академиков.

Основу выставки составляют работы Зураба Церетели: народного художника СССР и России, много лет возглавлявшего Российскую академию художеств. Его имя хорошо известно далеко за пределами страны. Произведения мастера представлены в Москве, Севилье, Лондоне и Нью-Йорке. Среди них: памятник Петру I, монумент Победы на Поклонной горе и композиция «Дружба навеки» на Тишинской площади. Теперь работы Церетели можно увидеть и в республике.

Руководитель региона считает, что название выставки точно передает творчество Зураба Константиновича: в его работах много цвета, света, движения и живых человеческих образов. Рядом экспонируются произведения Елены Церетели, Татьяны Кочемасовой, Павла Обросова, Владимира Переяславца, Михаила Дронова, Дмитрия Тугаринова, Руслана Оздоева, Елены Ржевской и других художников. До Ингушетии выставка уже побывала в Рыбинске, Витебске, Плесе, Пятигорске и Черкесске.

Особенно ценно, что галерея в Сунже сегодня способна принимать проекты такого уровня, написал Махмуд-Али Калиматов. Это значит, что жителям республики не нужно ехать в крупные культурные центры, чтобы увидеть работы признанных мастеров. Для молодых людей, которые только осваивают рисование, занимаются искусством или лишь начинают им интересоваться, это тем более значимо. Порой одна увиденная работа способна перевернуть мировосприятие человека и вдохновить его на собственное творчество.

«Приглашаю жителей Ингушетии и гостей республики прийти на выставку вместе с семьями. Уверен, здесь будет интересно и тем, кто давно знаком с искусством, и тем, кто только открывает его для себя», — подчеркнул Глава, выразив благодарность президенту РАХ Василию Церетели, Елене Церетели, Елене Ржевской, Руслану Оздоеву и всем организаторам за возможность впервые представить такую экспозицию в Ингушетии.