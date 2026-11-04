На праздничном мероприятии Глава Ингушетии вручил награды и первые паспорта 

В торжественном мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, парламентарии, общественники, гости и жители города. Была подготовлена насыщенная концертная программа с участием творческих коллективов и артистов республики. Со сцены прозвучали патриотические композиции, посвященные любви к Родине, дружбе народов и единству России.

Перед зрителями выступили оркестр народных инструментов под управлением Аслана Костоева, женская вокальная группа «Дека илли», ансамбль «Гаргареи», Марем Олигова, Лолита Хашагульгова, фолк-рок-группа «Дега оаз», казачий хор, Алина Мусиева, Мовсар Аксагов и Айна Алиева. Финалом стала песня «Ингушетия с Россией».

Одним из значимых моментов праздничного мероприятия стала торжественная церемония награждения. Отличившимся жителям республики, общественникам, представителям диаспор были вручены заслуженные награды за добросовестный труд, профессиональные достижения и вклад в развитие региона.

Особый акцент был сделан на церемонии вручения паспортов. Юные жители Ингушетии, которым исполнилось 14 лет, получили главный документ гражданина России. Абдуле Гатагажеву, Юсуфу Кодзоеву, Дейси Оздоевой и Хадидже Добриевой первые паспорта вручил Глава республики. Это событие стало для ребят важным этапом осознания своей гражданской позиции.

«Этот праздник напоминает нам о важнейшем уроке отечественной истории: именно сплоченность, взаимная поддержка и общая ответственность за судьбу Родины помогали нашему народу преодолевать самые сложные испытания. Для Ингушетии единство с Россией имеет глубокие исторические корни. Ещё в 1770 году наши предки приняли решение о вхождении в состав Российского государства. На протяжении столетий представители ингушского народа своим мужеством, самоотверженностью и преданностью Отечеству доказывали верность этому историческому выбору», — написал Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня эти традиции продолжаются. Уроженцы республики вместе с представителями других народов России выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, плечом к плечу защищают интересы страны.

«Мы поддерживаем наших военнослужащих, помогаем их семьям, направляем гуманитарные грузы бойцам и жителям подшефного Токмакского района Запорожской области. Но единство проявляется не только в трудные времена. Оно — в нашей повседневной жизни, совместном труде, развитии республики, строительстве школ и детских садов, создании новых возможностей для молодежи, в уважении друг к другу и заботе о будущем наших детей. Особенно важно передать молодому поколению понимание ценности мира, согласия и взаимного уважения. Сохранить историческую память, родные языки и культурные традиции, воспитать чувство ответственности за свою малую родину и большую страну», — подчеркнул руководитель региона.

Он отметил, что в регионе ко Дню народного единства проводится более 100 различных мероприятий, объединяющих жителей вокруг общих исторических и духовных ценностей, укрепляющих межнациональное согласие и дружбу народов.

«Благодарю всех участников праздничных мероприятий за внимание к вопросам сохранения межнационального согласия, укрепления дружбы и единства народов. Уверен, что именно взаимное уважение, сплоченность и общая ответственность за будущее будут и дальше служить прочной основой развития нашей республики и всей России», — заявил Глава, пожелав мира, добра и благополучия каждой семье.