На телеканале «Россия-1» вышел сюжет о 245-летии Назрани 

В рамках репортажа корреспондент Булат Шакиев осветил не только грандиозные торжества, но и подробно рассказал о прошлом, настоящем и прогрессивных изменениях в Назрани.

В сюжете акцентировалось внимание на Назрановской крепости, являющейся ключевым историческим объектом Ингушетии, а также на нововведенных социальных учреждениях, облагороженных общественных зонах и трансформации города за последнее время.

Телевизионная аудитория смогла окунуться в атмосферу праздника, увидев гастрономическое шоу, ярмарку ремесел, преображенные городские пространства и масштабный концерт, который собрал множество жителей и гостей региона.

«Данный репортаж предоставил отличную возможность показать Назрань широкой общественности как город с богатым историческим наследием, уникальной культурой и значительным потенциалом для дальнейшего роста», — подчеркнули в мэрии города.