На улице Белхароева в селе Сагопши Ингушетии устанавливают новые опоры ЛЭП

Проведение работ направлено на повышение надежности и безопасности электроснабжения жителей улицы, а также создание условий для дальнейшего развития территории.

Ход мероприятий находится на контроле администрации населённого пункта. После завершения всех предусмотренных работ электросетевая инфраструктура на данном участке будет приведена в соответствующее техническое состояние.

«Реализация комплекса мер по развитию и улучшению инфраструктуры в селе Сагопши будет продолжена. В ближайшее время работы по благоустройству затронут и другие участки», — отметил собеседник.