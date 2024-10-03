Найденные при реконструкции ФАД «Кавказ» артефакты переданы в музей Ингушетии

Об этом в своем Telegram-канале написал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, напомнив, что первая часть археологических раскопок была передана музею в августе этого года.

Среди них были артефакты и части памятников из Гамурзиевского городища, включая крупные оросительные системы, относящиеся ко II тысячелетию до нашей эры. Общее количество переданных тогда артефактов составило 200. Все эти находки были обнаружены при реконструкции федеральной трассы «Кавказ» в 2018 году.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что археологические находки играют важную роль в культурной и исторической идентификации народов. Они позволяют нам увидеть богатое наследие региона, начиная с древних времен и заканчивая современностью, и предоставляют ценную информацию о жизни наших предков.

«Для нас эти артефакты являются мостом между прошлым и настоящим, помогая сохранить и передать уникальное наследие нашего народа будущим поколениям. До настоящего времени все эти ценные находки находились в Институте археологии в Нальчике, но теперь они постепенно возвращаются на свою историческую родину. Работа по исследованию и сохранению этих артефактов будет продолжена», — добавил руководитель региона.